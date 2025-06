Candidatura a património imaterial em banho-maria

Quatro anos depois, as festas do Colete Encarnado continuam sem constar do Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. “Infelizmente não temos tido desenvolvimentos sobre esse processo”, lamentou o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a conferência de imprensa de apresentação do programa das festas este ano. Segundo o autarca, a atrasar o processo esteve também a transformação da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) em instituto público (Património Cultural, IP). “O processo da candidatura ainda está activo mas vamos ter de acrescentar alguns elementos para reforçar essa candidatura. Do nosso lado tudo faremos para que o colete seja classificado, é isso que queremos”, frisou.

A consulta pública do processo esteve aberta durante 30 dias em Junho de 2023 e, tal como O MIRANTE noticiou, além de várias manifestações de apoio também responderam várias associações ambientalistas e de protecção dos direitos dos animais, que se mostraram contra a classificação das festas evocando sobretudo as esperas de toiros nas ruas como factores de alegada perigosidade para as crianças. A festa, recorde-se, ganhou o prémio das 7 Maravilhas da Cultura Popular e, em 2024, o prémio 5 Estrelas para eventos desta natureza. A candidatura, recorde-se, foi submetida a 21 de Abril de 2021 à então DGPC, culminando um trabalho iniciado em 2018, ainda no mandato de Alberto Mesquita como presidente da câmara, com o levantamento, catalogação e selecção da documentação a seguir para a candidatura.

Se a candidatura fosse aprovada, o Colete Encarnado passaria a estar inscrito no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, condição fundamental para uma eventual candidatura a Património Imaterial da UNESCO.