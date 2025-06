Nova loja Galp Gás & Power da Ribateste no centro de Vila Franca de Xira

Situada em pleno centro de Vila Franca de Xira, a nova loja Galp Gás & Power, sob a liderança de Susana Rodrigues, CEO da Ribateste, representa um novo conceito de proximidade e eficiência no sector energético.

No inovador espaço, os cidadãos podem tratar de contratos de gás natural e electricidade; entregar leituras de contadores; aceder à sua facturação; esclarecer dúvidas; conhecer soluções de energia solar e de equipamentos a gás, e explorar opções de mobilidade eléctrica para as suas viaturas.

A CEO da Ribateste, Susana Rodrigues, sublinha a importância do novo espaço para os cidadãos.

“A Ribateste é uma empresa com longos anos de experiência no sector dos combustíveis e uma referência energética no Ribatejo. Somos parceiros da Galp há muitos anos e esta nova loja surge como um passo natural na nossa evolução. Acreditamos profundamente na credibilidade, inovação e prestígio da marca Galp, que partilha connosco os valores de excelência, sustentabilidade e proximidade com o cliente”, refere.

Localizada no nº 87 da Rua Almirante Cândido dos Reis, a loja assume, no dizer da administradora, “um compromisso firme com a eficiência, a segurança e o bem-estar energético da comunidade” e afirma a sua identidade: “Estamos aqui com energia, experiência e alma ribatejana”.

E acrescenta: “Disponibilizamos soluções completas de energia para casas e empresas. Fazemos desde entregas ao domicílio de garrafas de gás Galp, contratos de gás canalizado, electricidade, painéis solares e carregadores para viaturas eléctricas, como aquecedores, churrasqueiras e equipamentos a gás, bem como outros equipamentos para restauração e de uso doméstico”, acrescenta.

A experiência da Ribateste e o apoio da Galp permitem servir com conhecimento técnico, estrutura e visão estratégica e ambicionar um crescimento com consistência, inovação e responsabilidade, reforçando o seu papel na região, para dar as melhores respostas às necessidades reais das famílias e empresas.