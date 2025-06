“O papel impresso ainda é muito importante e faz falta um maior incentivo ao seu uso”

Qual é a sua ligação a Vila Franca de Xira?

A ligação é total, foi onde nasci e onde sempre vivi. Aqui tenho a grande parte dos meus familiares e amigos.

Do que mais gosta na cidade e do que menos gosta?

Gosto da frente ribeirinha, das pessoas naturais de Vila Franca. Não gosto da descaracterização que se tem vindo a verificar nos últimos anos.

Como vive a Festa do Colete Encarnado?

Vivo-a com muita intensidade, pois para mim é o melhor acontecimento festivo anual. Nele podemos encontrar e conviver com amigos recentes e de longa data, alguns dos quais só encontramos nesta festa.

Alguma vez andou a cavalo?

Andei uma ou duas vezes, em jovem, mas apesar de ter corrido bem, vi logo que não era para mim.

Qual a importância do rio Tejo para Vila Franca de Xira?

O Rio Tejo é o elemento mais importante da cidade de Vila Franca, pelas suas múltiplas funções e finalidades, que todos nós facilmente identificamos.

E qual é a sua ligação pessoal ao rio Tejo?

Não tenho nenhuma ligação pessoal, para além de apreciar o rio Tejo e as suas margens. Além de ter uma grande beleza natural é também relaxante. Quase todos os fins-de-semana vou beber o meu café da manhã e um bom moscatel, ao bar Flor do Tejo e contemplar a beleza do rio.

O que pode dizer aos potenciais clientes sobre a sua actividade e os serviços que disponibiliza?

Disponibilizamos serviços na área das artes gráficas, principalmente impressão em offset e digital. Prestamos um serviço bastante profissional e de responsabilidade, que se tem afirmado ao longo de 37 anos de actividade. Este bom serviço pode ser confirmado por inúmeros clientes, tanto do sector público como do sector privado.

Qual o problema a nível de desenvolvimento da sua actividade que gostaria de ver resolvido pela câmara municipal, ou pelo Governo?

Uma maior divulgação e incentivo ao uso do papel impresso, para os mais variados fins, não fazendo tanto uso das redes digitais, ajudando assim as largas centenas de empresas gráficas que têm como finalidade a impressão de trabalhos gráficos em papel.

Se não tivesse a actividade que tem, o que gostaria de fazer?

Gostaria de estar na área imobiliária. A compra e venda de imóveis sempre foi uma área de negócio que me despertou interesse.