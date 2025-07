Escola Secundária Sá da Bandeira prepara alunos para transformar o mundo

O Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira em Santarém distingue-se como uma referência de qualidade, inovação e compromisso com a formação integral dos seus alunos. Com um ambiente educativo inclusivo, dinâmico e centrado no desenvolvimento de competências sócio emocionais, este agrupamento tem vindo a afirmar-se como um pilar fundamental na educação e qualificação dos jovens da região.

A oferta formativa diversificada do agrupamento abrange a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário - cursos científico-humanísticos e cursos profissionais, sem descurar o curso de português língua de acolhimento, destinado a adultos estrangeiros.

O impacto crescente que os cursos profissionais têm gerado na comunidade, justificam a sua relevância e as inúmeras vantagens que esta modalidade de educação apresenta, facultando uma formação prática e especializada, que não inviabiliza a possibilidade de prosseguimento de estudos, no âmbito do ensino superior.

No que respeita aos cursos profissionais que são objecto de oferta formativa para o ano lectivo 2025/26, tais como Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Desporto, Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Vendas e Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos.

Importa destacar que o Curso de Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos – Energias Renováveis usufruirá de tecnologia de ponta, funcionando num espaço moderno e requalificado, decorrente da criação de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Energias Renováveis na Escola Secundária de Sá da Bandeira.

Deste modo, os alunos aprendem num contexto que simula o mundo real das energias renováveis, desenvolvendo competências técnicas e sociais, enfrentando e superando reptos, tornando-se profissionais altamente qualificados e preparados para responder aos desafios energéticos de Portugal e do Mundo.

De ressaltar que o Curso de Técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos – Energias Renováveis se constitui como uma aposta estratégica do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, num sector-chave para o futuro: a sustentabilidade ambiental e a transição energética, em conformidade com os objectivos de desenvolvimento sustentável, que constam da Agenda 2030, traçada pela ONU.

Importa igualmente referir que a forte componente prática que o curso apresenta, a par dos estágios em empresas da região e da formação em contexto real, este contribui decisivamente para o desenvolvimento económico do Concelho de Santarém, promovendo a empregabilidade jovem e fomentando uma consciência ambiental activa e uma cidadania responsável e comprometida.

Na Escola Secundária de Sá da Bandeira, os alunos não se “limitam” a estudar: preparam-se para transformar o mundo, com energia limpa, conhecimento sólido e um futuro promissor.