Mudanças no ensino valorizam cada vez mais a informação

Na preparação de cada novo ano lectivo a pesquisa por informação, feita por pais, encarregados de educação e alunos, aumenta enormemente porque as mudanças são cada vez mais e diversas, e nem sempre é fácil decidir.

É natural que, por esta altura, Escolas, Agrupamentos de Escolas, Politécnicos, Colégios, Centros de Formação e outros agentes de ensino mais atentos e interessados não descurem a divulgação das suas ofertas.

Partir do princípio de que quem precisa é que tem que procurar não é um princípio amigo de quem está preocupado com o seu futuro académico e profissional ou com o dos seus filhos e encarregados de educação.

E para quem pense que é fácil encontrar as opções ideais, basta uma viagem pelo mundo da internet, por exemplo, para perceber que a tarefa é árdua, espinhosa e muitas vezes inglória.

É por isso que O MIRANTE, e alguns dos seus melhores parceiros da área da educação e ensino, editam, para além da informação diária e semanal sobre o tema, suplementos com informação útil, como este.

Podemos não conseguir divulgar tudo o que a região oferece, até porque há muitos estabelecimentos de ensino que não estão sensibilizados para divulgar, de mais do que uma maneira, o que têm para oferecer. Mas é, decerto, importante. Muito importante.

A lista dos nossos parceiros deste ano volta a ser extensa e as mensagens que os seus responsáveis deixam sobre o seu trabalho, mesmo quando não incidem exclusivamente sobre as ofertas formativas, mostra outras facetas de quem encara a sua missão com responsabilidade e seriedade.