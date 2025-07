Golegã: educação, formação e território

Quando, há quatro anos, assumi o cargo de director do Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, o crescimento do ensino profissional constituiu uma das minhas principais apostas. Herdando uma longa tradição do ensino profissional na área da agricultura, procurámos diversificar a nossa oferta. Mas pretendíamos uma diversificação que atendesse às características do território em que este agrupamento se integra, procurando proporcionar uma oferta diferenciadora, que disponibilizasse aos alunos uma formação que facilitasse, para além do acesso ao ensino superior, a sua integração no mercado de trabalho.

Com este objectivo, em estreita colaboração com a Câmara Municipal da Golegã e com a Federação Equestre Portuguesa, iniciou-se o Curso Profissional de Técnico(a) de Gestão Equina, o qual entrará no seu terceiro ano de funcionamento. Este curso, que tem atraído alunos da região, mas também de outras partes do país, forma profissionais qualificados para a execução de actividades de planeamento, organização e gestão de coudelarias e outros espaços hípicos, a realização de actividades de planeamento e organização de provas hípicas e a preparação e utilização do cavalo nas diferentes modalidades equestres. A utilização pelos nossos alunos das instalações do Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, tem constituído um elemento diferenciador desta oferta, mesmo a nível nacional.

Atendendo à nova composição da sociedade portuguesa, fruto de intensos movimentos migratórios, e à procura do mercado nesta área, no ano lectivo anterior entrou em funcionamento o Curso Profissional de Mediador(a) Intercultural. Esta oferta forma técnicos para trabalhar na integração de diferentes grupos étnicos e culturais, intervindo no planeamento, organização, implementação e avaliação de projectos e/ou actividades de mediação intercultural. A Escola Mestre Martins Correia foi a única de toda a região e da comunidade intermunicipal a disponibilizar esta oferta, também por isso diferenciadora.

Finalmente, numa região em que a agricultura se caracteriza pela adopção das tecnologias e práticas mais inovadoras para melhorar a eficiência e a sustentabilidade da produção, o Curso de Técnico de Produção Agropecuária corresponde às necessidades desse sector. Com um longo historial no nosso Agrupamento, esta oferta forma técnicos capazes de programar, organizar, orientar e executar as actividades de uma exploração agrícola e/ou pecuária, aplicando técnicas, métodos e modos de produção compatíveis com a preservação ambiental, as normas de protecção e bem-estar animal, a qualidade dos produtos e a segurança alimentar.

Com o objectivo de proporcionar aos nossos alunos uma experiência ainda mais diferenciadora, o agrupamento tem apostado na participação dos alunos dos diferentes cursos no Programa Erasmus+, através da realização de parte da sua formação em contexto de trabalho no estrangeiro, experienciando outras realidades económicas e sociais.