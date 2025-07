ISLA Santarém: Politécnico reforça inovação, proximidade e bem-estar dos estudantes com nova residência

O ISLA Santarém, recentemente elevado a Instituto Politécnico, inicia uma nova fase marcada pela inovação, pela proximidade à comunidade e por um compromisso reforçado com o sucesso e bem-estar dos seus estudantes. Um dos grandes marcos deste novo ciclo é a abertura, em Setembro, de uma residência de estudantes no centro da cidade, com condições modernas e acessíveis.

“Esta residência é muito mais do que um edifício: é uma resposta concreta às necessidades dos nossos estudantes deslocados e internacionais. Queremos garantir que todos se sentem acolhidos e plenamente integrados na nossa comunidade académica e na cidade de Santarém”, destaca Filipa Martinho, delegada do administrador do ISLA Santarém.

A transição para Instituto Politécnico resulta de uma visão estratégica construída em diálogo com toda a comunidade académica e parceiros regionais. “Foi um processo participado, que reforça a nossa missão de oferecer um ensino superior de qualidade, alinhado com as exigências do mercado de trabalho e profundamente enraizado na realidade da região”, acrescenta.

Actualmente com mais de 1.500 alunos — cerca de 20% internacionais — o ISLA Santarém tem vindo a alargar a sua oferta formativa. No ano lectivo 2025/26, a instituição disponibiliza 16 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), oito Licenciaturas, três mestrados e várias pós-graduações e MBAs. Entre as novidades, destaca-se o TeSP em Turismo Equestre, o primeiro do país, ministrado na Golegã em parceria com o município local.

A passagem a Instituto Politécnico permitiu também criar duas novas escolas: a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Engenharia e Tecnologia. Estas novas valências reforçam a actuação em áreas como Engenharia Informática, Inteligência Artificial, Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde. “Estas áreas são estratégicas para formarmos profissionais capazes de liderar a transição digital e responder aos desafios de um mercado de trabalho em constante mudança”, sublinha Filipa Martinho.

A internacionalização é outro pilar essencial. Através do programa Erasmus+ e de parcerias com instituições da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o ISLA Santarém garante aos seus estudantes experiências multiculturais que enriquecem o percurso académico e potenciam a empregabilidade.

“A nossa aposta é clara: preparar profissionais competentes, com pensamento crítico, responsabilidade ética e capacidade de contribuir para soluções sustentáveis”, reforça.

O compromisso com a região estende-se também ao tecido empresarial local, através de parcerias com inúmeras empresas e entidades da região, para a realização de actividades conjuntas e estágios.

“Estamos a crescer com qualidade, proximidade e propósito. Queremos continuar a ser uma referência de ensino superior na região, apoiando os nossos estudantes em todas as dimensões — académica, pessoal e social”, conclui Filipa Martinho.

Com uma nova identidade visual, uma estratégia de desenvolvimento focada na inovação e um investimento claro na qualidade de vida dos estudantes, o ISLA Santarém reafirma-se como um Politécnico dinâmico, preparado para formar profissionais de excelência e contribuir para o desenvolvimento da região e do país.