Núcleo de Santarém do Cenfim – o serviço a pessoas, o serviço às empresas, o serviço ao país

O Núcleo de Santarém, iniciou a sua actividade em Junho de 1987, sendo que, desde 2003 se encontra instalado em espaços do Centro de Formação de Gestão Directa do IEFP, parceria materializada em acordo de cooperação datado de 17 de Julho desse mesmo ano.

O sector da metalurgia e electromecânica, o nosso sector, engloba subsectores que vão desde a concepção, fabricação e manutenção de bens de equipamento, nomeadamente maquinaria pesada ou ligeira, serviços de suporte à própria industrial ou mesmo a outros sectores, como é o caso do sector da saúde, energia, transportes, destacando aqui o sector automóvel ou mesmo a construção aeronáutica. Sectores estes, de referência, sujeitos a elevados níveis de concorrência, diferenciação técnica e exigência, designadamente por via da respectiva exposição, em mercados internacionais.

Neste âmbito, e por forma a materializar um serviço de formação de excelência, o CENFIM desenvolveu uma aprofundada ligação às empresas e ao tecido produtivo, designadamente aqui, no distrito de Santarém.

As Empresas, seja qual for a sua dimensão, são os pilares da economia, criam valor e suportam o enriquecimento social e económico, dai o cuidado muito especial, nomeadamente no domínio das respostas em matéria de apoio a soluções de (re)qualificação dos activos humanos.

Efectivamente, as melhores oportunidades no mercado de trabalho, colocam-se aos mais qualificados, pelo que, quem procura formação no Cenfim, objectiva adquirir uma formação de excelência que possibilite aceder a uma profissão no sector da Industria, onde se possa realizar não só profissionalmente, mas também ao nível pessoal.

A empregabilidade dos nossos formandos, podemos afirmar, é total. Esta realidade tem a ver com o facto de desenvolvermos processos de qualificação com elevadíssimos padrões de qualidade técnica, sem descurar a componente comportamental, dimensão esta sustentada no cumprimento de compromissos e assunção de responsabilidades, a par de uma ambição permanente de melhoria contínua.

Para o efeito, Cenfim/Santarém, detém hoje infraestruturas que abrangem espaços oficinais destinados à formação nos domínios das construções metálicas, maquinação convencional e programada (CNC), possuindo ainda espaços laboratoriais destinados à formação nas áreas da electricidade, electrónica, robótica, metrologia, automação, hidráulica, pneumática ou mesmo impressão 3D. Saliente-se que a oficina de soldadura, possui reconhecimento como ATB – Authorized Trainnig Body, no quadro da EWF e IIW, proporcionando formação de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, conferindo certificações de reconhecimento internacional.

A preocupação de qualidade, na formação que desenvolvemos, encontra-se ainda amplamente espelhada nos múltiplos prémios nacionais e internacionais, seja de âmbito europeu ou no contexto mundial, que os nossos formandos vêm conseguindo, nos múltiplos concursos de profissões em que participam.

Por tudo isto, reflectido no reconhecido contributo ao sistema de educação e formação do nosso país e à economia, podemos afirmar, com orgulho, que vimos cumprindo a nossa missão, baseada no protocolo que nos institui há 40 anos.

Texto da responsabilidade

do Cenfim Núcleo de Santarém.