Vencer os desafios, construir o futuro no AEGP

No final deste ano lectivo, a directora do Agrupamento de Escolas Gil Pães, Torres Novas, sublinha, com orgulho e gratidão, a superação dos desafios inéditos, fruto da resiliência e dedicação da equipa e da comunidade.

Um dos maiores desafios foi garantir todas as aulas perante a escassez de substitutos para professores ausentes. A excelência e o espírito de colaboração dos professores do quadro foram cruciais, permitindo que nenhum aluno ficasse sem aulas. Reinventaram-se horários e partilharam-se recursos, demonstrando capacidade de adaptação e altruísmo.

Outro desafio premente foi o reconhecimento e a valorização do trabalho docente e não docente. Há uma expectativa crescente de que a escola resolva todos os problemas sociais, familiares ou de saúde, o que sobrecarrega os profissionais. A chegada de alunos de várias nacionalidades exigiu recursos para acolhimento e ensino de uma nova língua, que nem sempre são suficientes. A escola reinventa-se diariamente para dar a melhor resposta a todos os alunos.

A colaboração das associações de pais foi “fantástica”, sendo “parceiros de excelência” em todas as sete escolas do agrupamento. O seu empenho e apoio são cruciais para o sucesso de iniciativas e superação de dificuldades.

Há uma melhoria na valorização do ensino profissional na Escola Secundária Maria Lamas, com alunos a participar em projectos conjuntos com Artes Visuais, Línguas e Humanidades, enriquecendo a aprendizagem e desmistificando preconceitos. O Agrupamento destaca-se em projectos UNESCO, ECO-Escolas e desporto escolar. Recebeu o Prémio Nacional de Educação (1º lugar) na categoria de inclusão com os Bici Projetos, reconhecidos nacionalmente, que utilizam a bicicleta para inovar e promover a inclusão.

É com optimismo que a directora acredita que os desafios serão superados e já prepara o ano lectivo de 2025/2026 com esperança num futuro promissor, focado na inovação, inclusão e excelência.