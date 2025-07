Agrupamento de Escolas de Almeirim: Educação com sentido, construindo respeito(s)

Após ser reconduzido, para aquele que será o seu último mandato, José Carreira, Director do Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA), no próximo ano lectivo, o Agrupamento assume como tema orientador Construir Respeito(s), uma proposta que se estende a todos os níveis de ensino e a todas as dimensões da acção educativa. Respeitar é mais do que uma atitude: é um princípio de construção colectiva, que se enraíza na escuta, na empatia, na valorização da diversidade e no compromisso com o outro. Neste contexto, o AEA procura afirmar-se como um espaço de aprendizagem e convivência, onde se cultivam não apenas conhecimentos, mas também valores.

O AEA integra estabelecimentos que vão desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, promovendo uma formação de base sólida e abrangente, centrada no desenvolvimento integral dos alunos. A missão é clara: formar para o futuro cidadãos conscientes, críticos, autónomos e solidários, preparados para participar activamente num mundo em constante mudança.

A oferta educativa é ampla, combinando os cursos científico-humanísticos com os cursos profissionais, cuja relevância tem vindo a crescer progressivamente. Estes últimos permitem o desenvolvimento de competências técnicas e práticas, oferecendo uma alternativa formativa de qualidade com qualificação de nível 4, em sintonia com as exigências do mercado de trabalho e do prosseguimento de estudos.

O sucesso dos alunos é reflexo do trabalho articulado entre professores, assistentes operacionais, técnicos especializados e famílias. Destaca-se, a título de exemplo, uma elevada taxa de ingresso no ensino superior, o que evidencia o impacto das práticas pedagógicas e da orientação vocacional desenvolvida no agrupamento.

Num tempo em que os desafios educativos implicam novas formas de ensinar e aprender, o AEA tem investido na inovação pedagógica. Uma das linhas estratégicas é o Plano de Desenvolvimento Digital, que tem vindo a transformar as práticas educativas com o apoio das tecnologias digitais, promovendo uma utilização consciente, pedagógica e inclusiva dos recursos digitais. Neste âmbito, um novo desafio se afigura com a dinamização dos Laboratórios de Educação Digital, pensados como espaços dinâmicos para a experimentação, aprendizagem activa e integração das tecnologias em sala de aula; uma oportunidade para repensar a prática docente e capacitar alunos e professores para os contextos digitais actuais e futuros.

A formação dos alunos não se limita à abordagem curricular tradicional, pretende uma matriz formativa mais ampla onde a Cidadania e Desenvolvimento é uma componente estruturante, assumindo-se como espaço de reflexão e intervenção. Direitos humanos, igualdade de género, sustentabilidade ambiental, saúde e participação democrática são algumas das temáticas pertinentes, contribuindo para a construção de uma escola mais justa e participativa.

Neste mesmo espírito, o Plano Nacional das Artes tem permitido integrar as expressões artísticas no quotidiano escolar, promovendo a sensibilidade estética, a criatividade e a ligação entre cultura e comunidade. As artes desempenham, assim, um papel fundamental na formação pessoal e na construção de uma identidade colectiva que respeita a diversidade e valoriza a expressão individual.

A dimensão europeia e internacional da educação é igualmente valorizada através da participação activa em projectos Erasmus+ e eTwinning, que têm proporcionado mobilidades, parcerias e experiências colaborativas com escolas de diversos países. Estes projectos promovem o desenvolvimento de competências chave, tais como multilinguismo, o intercâmbio cultural, múltiplas literacias e a construção de uma cidadania europeia consciente e solidária. Os alunos envolvidos nestas iniciativas adquirem conhecimentos e capacidades interculturais e digitais, aprofundam o conhecimento de outras realidades educativas e tornam-se agentes de mudança, dentro e fora da escola.

O Agrupamento promove uma abordagem educacional inclusiva e holística, garantindo que todos os alunos, independentemente das suas necessidades, origens ou contextos, tenham acesso a uma educação de qualidade. O apoio especializado e a atenção à individualidade de cada aluno são marcas distintivas de uma escola que pretende ser de todos e para todos.

O investimento na requalificação das infraestruturas escolares é contínuo. Ainda que persistam desafios, como a necessidade de intervenção na escola secundária, a maioria dos edifícios do agrupamento já foi renovada, melhorando substancialmente as condições de ensino e aprendizagem.

O Agrupamento de Escolas de Almeirim prossegue a sua caminhada com base no trabalho colaborativo, na qualidade pedagógica e na sustentabilidade das práticas educativas, com os olhos postos num futuro mais justo, solidário e consciente. O aluno é o centro do processo educativo e toda a comunidade escolar – professores, assistentes operacionais, técnicos, famílias e parceiros locais – é chamada a participar activamente na construção desse futuro. O AEA reafirma o seu compromisso com uma educação transformadora, que prepara os alunos para viver com sentido, com competência e com responsabilidade num mundo global e em permanente mudança.

* Texto da responsabilidade do Agrupamento de Escolas de Almeirim.