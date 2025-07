Escolhe Mação, escolhe o teu futuro!

No Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, em Mação, todo o ensino é muito mais do que uma opção educativa — mostra uma porta aberta para o mundo, para uma cidadania activa e realização pessoal.

Nesta escola, cada aluno é acompanhado por uma equipa dedicada e multidisciplinar, onde professores, artista residente, psicólogos, assistentes operacionais, assistentes técnicos e stakeholders (parceiros externos, empresas e instituições locais) trabalham em conjunto para garantir um percurso formativo de qualidade, com foco nas competências académicas e nos desafios do mercado de trabalho.

Todos os alunos beneficiam de uma oportunidade de internacionalização: seja através de visitas de estudo ao estrangeiro seja através do Programa Erasmus+. Assim, já foram realizadas mobilidades à Polónia, Alemanha, Espanha, Grécia e Itália.

A extraordinária parceria com a Câmara Municipal de Mação permite que os cadernos de actividades para o 1º ciclo sejam gratuitos, sendo as refeições oferecidas a todos os ciclos de ensino. Também os melhores alunos de cada turma beneficiam, no final do ano lectivo, de um programa de cursos de Verão, com duração de uma semana, na Universidade Júnior, no Porto. Aos alunos que frequentam o 12º ano é oferecido o programa SPathys ABusiness- Formação para a Vida, o qual tem como grande objectivo contribuir para o apoio ao estudante na entrada ou reentrada no mercado de trabalho, utilizando novas abordagens que o sustentem e valorizem durante a sua formação.

Os pais/encarregados de educação têm a oportunidade de frequentar as “Academias Digitais para Pais”, programa que os capacita para melhor lidarem com os desafios da parentalidade no mundo digital.

Optar por estudar no Agrupamento Verde Horizonte é muito mais do que escolher uma escola — é trilhar um caminho com apoio, estrutura e futuro!

Estuda em Mação. Escolhe um ensino com horizontes verdes e oportunidades reais!.