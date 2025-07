Formar o futuro do Ribatejo

Como Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, sinto diariamente o orgulho de ver o impacto real do nosso trabalho na vida dos jovens e das famílias da região. Apostamos numa oferta formativa que responde aos sonhos e necessidades do Ribatejo, com novas licenciaturas como Enfermagem Veterinária e, em breve, Fisioterapia, e com um novo mestrado em Educação Especial e Inclusiva. Acreditamos que a proximidade faz a diferença. Por isso, levámos os nossos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) a locais como Alcobaça, Vila Franca de Xira, Torres Vedras, Azambuja e Abrantes, permitindo que os mais jovens possam estudar perto de casa, sem terem de abandonar as suas raízes. Destaco o CTeSP em Inovação Gastronómica, criado em parceria com o município de Alcobaça e a Universidade de Coimbra, e cursos inovadores como o CTeSP em Jogos Eletrónicos e Competições Desportivas Digitais, que abrem portas a novas profissões.

A inovação no ensino é para nós uma prioridade, apostando em metodologias activas e num ensino mais prático e personalizado. Os nossos professores são hoje facilitadores de aprendizagens, através da resolução de problemas reais, preparando os estudantes para os desafios reais do mercado de trabalho. Orgulho-me também do nosso compromisso com a internacionalização. Através da Universidade Europeia ACE²-EU, promovemos micro-mobilidades de três a quatro dias, que permitem aos nossos estudantes viver experiências em universidades europeias, alargando horizontes e criando laços além-fronteiras.

Com mais de 5.000 estudantes e 76 cursos, o IPSantarém é hoje um verdadeiro motor de desenvolvimento regional, promovendo a qualificação, a empregabilidade e a inovação. Continuaremos a investir em novas áreas de formação e em práticas pedagógicas diferenciadoras, para preparar os nossos estudantes para os desafios do presente e do futuro.