Agrupamento de Escolas de José Relvas, um agrupamento cada vez mais atractivo!

Nesta altura, com o aproximar do final do ano escolar, fazem-se balanços e prepara-se o próximo ano lectivo. Apesar de estar a terminar o meu último mandato e de fazer parte dos cerca de 200 directores que atingiram o limite de mandatos, o empenho, a dedicação e o entusiasmo com que estou a preparar o próximo ano lectivo são os mesmos. O balanço deste ano é muito positivo. Este ano foi marcado pela entrada de muitos docentes novos no nosso Agrupamento. A Escola organizou-se para que todos se integrassem e se inteirassem do seu modo de funcionamento, do Projecto Educativo e Plano de Inovação e os docentes adaptaram-se muito bem.

Uma das principais preocupações destacadas ao longo do ano lectivo, ainda que ocasionalmente, foi a indisciplina, cada vez mais preocupante em todos os níveis de ensino. Atentos a estas situações, temos desenvolvido um trabalho com incidência na melhoria dos comportamentos, nomeadamente com a implementação do constante no “Manual de Promoção da Disciplina” e, mais recentemente, com a implementação da acção de melhoria “Vencer a Indisciplina”. Este tem de ser um assunto trabalhado e discutido com as famílias.

Este ano lectivo a nossa escola abriu mais um curso profissional, o de Técnico de Logística para dar resposta às necessidades do mercado de trabalho na nossa região. Para o próximo ano lectivo, também, teremos o Curso de Artes Visuais, ficando assim completa, pela primeira vez, a oferta da totalidade dos Cursos Científico-Humanísticos. Ultimamente, temos tido mais alunos a frequentar o 10º ano do que o 9º ano, o que é um sinal bastante positivo, não só para a escola, mas também para o concelho. Cada vez mais o nosso Agrupamento é procurado por alunos de outros concelhos. Esta procura não se regista só ao nível dos cursos profissionais, mas também, no ensino básico e nos cursos cientifico-humanísticos. Cerca de 10% dos nossos alunos são provenientes de outros concelhos.

No decorrer do ano lectivo, concretizaram-se as actividades previstas no Plano Anual de Actividades, diversificadas e de qualidade, renovaram-se vários selos de qualidade, realizaram-se intercâmbios/visitas de estudo internacionais, os alunos participaram e venceram projectos e, no Desporto Escolar, voltámos a chegar à fase nacional na modalidade de Boccia e obtivemos 2 lugares no pódio, o 3º lugar por equipas e o 1º lugar individual, o que nos encheu de alegria. O Plano de Inovação promoveu aprendizagens significativas e foi bastante elogiado na monitorização realizada pela Direcção Geral da Educação.

Educar para formar cidadãos pensantes, competentes, respeitadores e críticos é o lema do Projecto Educativo, que espelha de forma clara a missão e a visão do Agrupamento. É assumido pela comunidade educativa, que a escola está envolvida no seu cumprimento, de forma a ser reconhecida como uma organização de referência e de excelência, sempre em prol dos nossos alunos, como se constatou nos resultados obtidos na Avaliação Externa, realizada este ano lectivo pela Inspecção Geral da Educação e Ciência (IGEC).

Com a conclusão das obras na escola sede, o corpo docente cada vez mais estável e uma oferta formativa muito diversificada, estão reunidas as condições para os nossos alunos terem cada vez mais sucesso e para a nossa Escola ser cada vez mais atractiva, inovadora e procurada.

Obrigada a todos os que caminham sempre lado a lado connosco!

Boas e merecidas férias!.