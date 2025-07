Colégio Jardinita privilegia a auto-estima e a auto-confiança

Somos uma instituição situada na vila de Alcanede, com a valência de creche (aderente ao programa Creche Feliz), de C.A.T.L com apoio pedagógico e ajuda ao estudo e TPC. Movimentamo-nos também na área das psicoterapias cognitivo-Comportamentais e do Yoga.

Devo dizer que todas estas vertentes são de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e académico de todos os indivíduos e como é óbvio para o bem estar de cada um do ponto de vista individual e colectivo.

Educamos para a cidadania responsável, não de uma forma permissiva, mas consciente e democrática, tendo sempre em vista o desenvolvimento global de cada uma das crianças e jovens, de acordo com a faixa etária em que se encontram.

Privilegiamos a auto-estima e a auto-confiança, pois consideramos que a chave do progresso individual está no auto-conhecimento e nas estratégias que se aplicam para alcançar o objectivo pretendido. É claro que tudo isto é um processo e como todos os processos tem as suas fases e é marcado pela resiliência de todos os protagonistas envolvidos, trata-se de uma experiência de continuidade, que conduzirá à independência e autonomia.

Chegámos ao final de mais um ano lectivo muito trabalhoso e desafiante, mas é com grande alegria que dizemos que este foi um ano de sucesso para todas as nossas crianças, desde o mais novinho ao mais velhinho. Todos descobrimos novas capacidades, todos tivemos a certeza de que não existem impossíveis, todos descobrimos que querer é poder!

Agora dá-se início a momentos mais relaxantes; são necessárias novas experiências, é necessário repor energias, fugir um pouco às rotinas a que nos obrigamos!

As férias são cruciais para a saúde física e mental de todo o indivíduo, proporcionam descanso, recuperação de energias, redução do estresse e renovação da motivação. Fortalecerem laços familiares e possibilitarem o desenvolvimento de novas habilidades e interesses.

Divirtam-se com juízo,

mas divirtam-se!!!

Estão de parabéns!

Um bem haja para todos vós!.