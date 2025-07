Um ano que chega ao fim em livros, para poder ser livre. O melhor dos anos é como o melhor dos livros. Estão sempre inacabados. Janelas abertas.

Liberdade é poder escolher o Cartaxo para estudar. Ficar num Agrupamento de gestão jovialmente madura. Sabemos como nascemos. A esse horizonte distante, o encontro diário dos olhares próximos.

O futuro passa por linhas de acção inovadoras. Plataformas digitais inovadoras. O dia na vida de cada aluno. Criação de conselhos de alunos iInterciclos. Dias de escutar. Dias de nos trazer as viagens pelos diferentes anos de escolaridade. Mudar o dia de alguém com um Programa de Mentoria personalizado. A sustentabilidade ambiental com reciclagem, compostagem e um fio de água a escorrer pelas hortas pedagógicas. É a maneira de florir.

Para as luzes à deriva, um Gabinete de Apoio Psicológico, bem como actividades de ‘mindfulness’ e mediação de conflitos. As mãos não nos faltam. Os dias andam soltos com vontade de os agarrar com o Clube de Empreendedorismo e com a ligação ao Movimento dos Empresários do Concelho do Cartaxo. Dar o infinito. A sede não tem fim.

Partir da memória dos dias que nos ficaram e fazer espólio para o Clube de Memória Escolar. Divulgar de forma regular a moldura dos resultados. Partilhar aquilo que somos. A fonte por quem a bebe.