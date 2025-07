Festa Templária evoca os 830 anos da morte de Gualdim Pais em Tomar

A cidade de Tomar vai evocar os 830 anos da morte de Gualdim Pais na edição de 2025 da Festa Templária. O evento vai decorrer entre os dias 10 e 13 de Julho. Não vão faltar recriações, visitas, seminários, acampamentos, mercados, concursos, entre outras actividades. A Festa Templária pretende evocar a história, as lendas, os segredos e os mitos da mais rica e poderosa instituição medieval, a Ordem dos Templários. A edição deste ano vai ter como tema “As Memórias do Fundador”, evocando a morte de Gualdim Pais, que aconteceu em Tomar no ano de 1195.

Na quinta-feira, dia 10, o Convento de Cristo recebe a conferência “Património UNESCO nos Territórios Templários”. Ao fim da tarde decorre a abertura oficial do certame na Praça da República. À noite, realiza-se o Jantar do Povo na Mata Nacional dos Sete Montes. Sexta-feira, dia 11, há Desfile Templário Infantil no centro histórico e Jantar Real no Convento de Cristo. Sábado, 12 de Julho, a Associação Thomar Honoris, em colaboração com a Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal, organiza o Torneio dos Templários. Durante a noite, realiza-se o tradicional Cortejo Nocturno.

No domingo, o encerramento da Festa está marcado para o final da tarde no Mouchão. Para além destas iniciativas, vai haver ainda, todos os dias, Escape Room “Os Segredos do Mestre”, na Adega do Convento de Cristo, bem como as visitas guiadas “Gualdim Pais – Ecos de um Sonho Templário” (Caminhos da História), no Castelo Templário, no sábado e domingo.

A Festa Templária conta também com artesanato e acampamentos templários no Mouchão, acampamento sarraceno, quinta dos animais, ofícios históricos na Várzea Pequena, e restauração na Zona Desportiva.

Quem foi Gualdim Pais

Gualdim Pais, nascido em Amares em 1118 e falecido em Tomar a 13 de Outubro de 1195, foi um cruzado português, monge templário e cavaleiro de D. Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. É considerado o fundador das cidades de Pombal e Tomar. A sua família pertencia à nobreza rural, oriunda do Entre Douro e Minho. Teve como irmãos de armas os cavaleiros Mem Ramires e Martim Moniz nas batalhas contra os mouros para conquistar território. Fundou o Castelo de Tomar e o Convento de Cristo (1160), que se tornou sede dos Templários em território português, dando foral à nova vila no ano de 1162. Também fundou o Castelo de Almourol, o de Idanha, o de Monsanto e o de Pombal.