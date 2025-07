Porto Alto celebra Nossa Senhora de Guadalupe com cinco dias de festa

O Porto Alto volta a cumprir a tradição com as Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe, entre 18 e 22 de Julho. O recinto das festas mantém-se no mesmo local do ano passado, num terreno em terra batida na Rua José Saramago, nas imediações da sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA). O cartaz contempla um programa diversificado onde não faltam os espectáculos musicais, as largadas de toiros, os momentos religiosos e a valorização das tradições populares.

Organizada pela Comissão de Festas do Porto Alto, com o apoio da Junta de Freguesia de Samora Correia, da Câmara Municipal de Benavente e de dezenas de comerciantes e empresas, esta celebração é o resultado de um esforço colectivo que envolve meses de preparação. Os festejos são pensados para reunir toda a população, dos mais novos aos mais velhos, numa partilha de memórias, afectos e tradições que definem o espírito ribatejano.

A devoção a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da freguesia, está no centro das comemorações, que têm na procissão de domingo (dia 20) um dos momentos mais marcantes e emocionantes. Acompanhada por bandas filarmónicas, uma fanfarra e pela comunidade, a imagem da santa percorre as ruas do Porto Alto.

Mas esta é também uma festa com sabor a toiro, a sardinha assada, a música popular e a convívio. As largadas de toiros, espalhadas ao longo dos cinco dias, mantêm viva a ligação do Porto Alto ao mundo tauromáquico, com raízes fundas na cultura do Ribatejo. O espaço do mercado transforma-se em feira de artesanato, a quermesse enche-se de prémios e petiscos e os serões são animados por nomes como Noninho Navarro (dia 18), Ritmos da Noite II (19), Jorge Guerreiro (20), Micaela (21) e Badoxa (22), além de arraiais e DJs madrugada dentro.

Na noite de sábado, 19 de Julho, tem lugar o acender dos fogareiros com a tradicional Noite da Sardinha Assada, uma iniciativa que junta famílias e amigos à volta das brasas e da música, em ambiente popular e descontraído. Nas Festas do Porto Alto há também espaço para o folclore, com ranchos etnográficos e desfiles de campinos, cavaleiros e motorizadas clássicas, dando corpo e alma à festa.