Inaugurou recentemente em Tomar o Restaurante Paço D’Alma

No Paço D’alma encontrará um ambiente elegante e acolhedor, que reflecte a beleza e a história da cidade, oferecendo um cenário perfeito para uma refeição memorável, seja para um jantar romântico, uma celebração especial ou um encontro casual entre amigos.

O Paço D’Alma celebra a herança culinária portuguesa, apresentando pratos clássicos reinterpretados com um toque contemporâneo, procurando que cada refeição seja uma viagem por sabores únicos, preparados com ingredientes frescos e de alta qualidade, muitos deles provenientes de produtores locais para proporcionar uma experiência inesquecível. Tártaro de Atum Asiático, Polvo Coreano, Tataki de Salmão e Robalo à Bulhão Pato são alguns dos pratos mais requisitados e que reflectem a cozinha do Chef.

Localizado em Tomar na Rua Voluntários da República, nº 154, está aberto de terça a sábado, das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00 e aos domingos das 12h00 às 15h00.