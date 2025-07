É no Turismo que o Ribatejo mais se afirma e onde revela futuro

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo optou, na altura em que passou a acolher 11 municípios da Lezíria do Tejo, em 2013, por acrescentar Ribatejo ao seu nome, em vez de Vale do Tejo.

Foi uma opção inteligente de valorização. Uma Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Lezíria do Tejo, por exemplo, poderia ser do agrado de alguns, mas estaria a desperdiçar um vasto património associado a gentes, costumes e tradições. E foi uma opção com futuro.

Nesta edição sobre turismo, férias e lazer de O MIRANTE, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, José Manuel Santos, explica como a entidade que lidera tem, em conjunto com autarcas, empresários e outras organizações, trabalhado para reafirmar a marca Ribatejo no sector, após tantas tentativas para a apagar, nomeadamente a nível administrativo.

Vale a pena citar aqui um dos parágrafos do seu texto que deveria ser lido na totalidade por todos os ribatejanos que prezem a sua cultura e o seu património, e o encaram como o sustentáculo maior do seu futuro e da sua modernidade.

“Continuamos a trabalhar para afirmar o Ribatejo como o novo destino turístico de Portugal, apontando como principais desafios a estruturação das ofertas do turismo cultural, literário e equestre; o potencial gastronómico para atrair grandes eventos; A reestruturação da oferta de trilhos pedestres; O enoturismo como grande âncora de visitação estrangeira e a criação de programas integrados de acolhimento, que aliando e alinhando todos estes recursos, possam dar escala à programação e à comercialização de roteiros”.

E ao lermos o que se escreve sobre os vários concelhos e as ofertas turísticas, é interessante verificar como a sua diversidade nos fala de uma realidade comum que é um Ribatejo que não é definido através de mapas. E o Ribatejo, como sublinha o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, “veio para ficar”, ao entrar no radar dos principais investidores e dos grupos hoteleiros nacionais e com isso ganhar escala, a nível nacional e internacional. E o Ribatejo, como todas as regiões, está para além das fronteiras administrativas, porque foi criado pelas gentes e pelas suas vivências ao longo os anos. Dos passados e dos que ainda estão por vir.