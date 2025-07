Em Vila Franca de Xira, o turismo junta o campo, a cidade e o rio

A localização privilegiada do concelho de Vila Franca de Xira permite uma oferta turística que passa pelo campo, pela cidade e pelo rio. De uma forma interligada e brindada pela natureza.

O rio Tejo oferece uma paisagem deslumbrante e a Reserva Natural do Estuário do Tejo, com o seu habitat natural e único, onde se integra também o EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves, é cada vez mais procurado pelo turismo de natureza.

Ver de perto o ecossistema do estuário é também uma das propostas do barco Varino Liberdade, núcleo vivo do Museu Municipal e que, este ano, volta a hastear a “Bandeira Azul para Embarcações de Recreio”, reconhecendo o seu papel na divulgação e respeito pelo ambiente e pela sustentabilidade. A embarcação tradicional oferece ainda roteiros turísticos, incluindo a “Rota do Vinho”, que permite aos visitantes desfrutar de paisagens da região vinícola do Ribatejo.

Entre o rio e as cidades o Caminho Ribeirinho continua a crescer. São mais de 12 quilómetros já disponíveis entre Vila Franca de Xira e Alhandra e entre Alverca do Ribatejo e a Póvoa de Santa Iria, já interligado ao Parque das Nações. Estão em conclusão mais 4,5 quilómetros de um novo troço entre o aeródromo de Alverca e o Tejo.

Milhares as pessoas desfrutam do caminho, fazendo passeios ou prática desportiva. São também cada vez mais os portugueses e estrangeiros que o aproveitam para as suas peregrinações a Fátima e a Santiago de Compostela.

Fruto da ligação do concelho de VFX ao cavalo, o turismo equestre é também uma aposta em crescimento, com os seus 5 Centros Equestres, com actividades para todos os gostos. O município é um dos fundadores da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo e realizou este ano a 1ª edição do Xira Equestre na Lezíria vilafranquense.

Há também oferta hoteleira e de alojamentos locais, também nas históricas Quintas de Subserra e do Sobralinho (sob gestão municipal). E há também um Parque de Campismo, que foi recentemente modernizado para oferecer melhores condições, em especial para os caravanistas. É crescente o número de turistas nacionais e estrangeiros que visitam a cidade e ali pernoitam, aproveitando para conhecer toda a região.

O turismo cultural a partir dos museus, da Fábrica das Palavras ou do nosso sistema de Fortes das Linhas de Torres; o turismo de natureza, a observação de aves e o enoturismo, alavancado pelo vinho municipal premiado “Encostas de Xira”; Os grandes eventos e festividades para todas as idades, colocam Vila Franca de Xira no mapa do turismo nacional e internacional.

Do campo à cidade, esta diversidade fomenta e convida a novas experiências mesmo às portas de Lisboa. Motivos bons para Vila Franca de Xira merecer uma visita..