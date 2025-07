Festas de S. José em Fazendas de Almeirim juntam a tradição religiosa à animação

As festas em honra de S. José em Fazendas de Almeirim estão de regresso para animar a vila do concelho de Almeirim durante três dias, de 25 a 27 de Julho, com a actuação de Emanuel Moura no sábado, às 22h00. Os festejos, organizados pela COFFAL – Comissão de Festas em Honra de S. José de Fazendas de Almeirim, como é tradição, vão ter uma componente religiosa com a eucaristia e a procissão em honra do padroeiro no domingo, 27 de Julho, às 17h30.

As festas vão ter noites dedicadas aos jovens nos dois primeiros dias, sempre a partir da uma da manhã e para quem aguentar o encerramento da festa é às 5h00, excepto no domingo em que a animação acaba mais cedo, às 00h30, porque no dia seguinte é dia de trabalho para muita gente. E porque nem só de música e animação vivem as pessoas, todos os dias as tasquinhas estão abertas ao final da tarde para saciar a fome e proporcionar momentos de convívio e interacção à mesa.

Na área musical este evento que pretende unir a população tem o mérito de apostar na prata da casa e levar ao palco um músico de há muito tempo e de todos os tempos, Zé Águas Incorporation, que encerra os festejos no último dia. Porque de tradições e manifestações populares se enraíza a ligação à terra, vai haver folclore no domingo à noite e marchas populares na sexta-feira. Destaque ainda para as actuações do Duo Musical Renascer no sábado e Banda RED na sexta-feira. O DJ Agrirui anima a madrugada na sexta-feira.

Uma concentração de motos na tarde de sábado prova que as festas podem ser diversificadas e destinadas a várias franjas da população e a vários gostos. No mesmo dia decorre também uma caminhada solidária “Aguenta e não chora” do projecto Bakonbike/Pedro Bento. O fogo de artifício não pode faltar e vai meter as pessoas a olhar para o céu à meia-noite de sábado.