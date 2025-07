Descubra Constância: Um Refúgio de tranquilidade, história e natureza

No coração de Portugal, onde os rios Tejo e Zêzere se unem em harmonia, encontra-se a encantadora vila de Constância, um verdadeiro tesouro escondido. Rica em património, beleza natural e tradições, Constância convida todos os que procuram férias tranquilas, experiências autênticas e contacto directo com a natureza.

Conhecida como “Vila Poema” por ter acolhido Luís de Camões, Constância respira literatura, cultura e história. Passear pelas suas ruas estreitas e bem cuidadas é como folhear um livro antigo: casas caiadas, varandas floridas e o som das águas dos rios criam um cenário pitoresco e acolhedor. A Casa-Memória Camões e o Jardim-Horto de Camões presta homenagem ao poeta e é um ponto de paragem obrigatório para os amantes da cultura.

Mas Constância é muito mais do que poesia. É um destino de turismo activo e lazer em contacto com a natureza. O encontro dos dois rios proporciona paisagens deslumbrantes e actividades como canoagem, trail running, passeios de barco, pesca desportiva e observação de aves. Os trilhos pedestres, e BTT como a Grande Rota do Zêzere, atravessam florestas, vales e miradouros, perfeitos para os amantes do ar livre.

Importante é igualmente o património natural do concelho, existente nas suas três freguesias, que compreende os rios e terras de campo e de charneca que proporcionam paisagens de invulgar beleza, ar puro e possibilidade de desenvolver inúmeras e diversificadas actividades.

Nos tempos recentes, o concelho tem sido dotado com um conjunto de infraestruturas para servir a população local e apoiar as actividades turísticas, numa perceptiva de turismo cultural, científico e da natureza. São exemplos a Praia Fluvial, o Centro Náutico e o Fluviário Foz do Zêzere, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, o Centro Ciência Viva – Parque de Astronomia, o Parque Ambiental de Santa Margarida e o Borboletário Tropical. Em termos de desenvolvimento económico há que dar grande destaque ao loteamento industrial, localizado na freguesia de Montalvo.

Para famílias ou casais, Constância é o local ideal para uns dias de descanso, com vários alojamentos, turismo rural e uma gastronomia rica e autêntica. Os sabores locais, como o peixe do rio e os doces tradicionais, complementam na perfeição qualquer visita.

Durante o verão, Constância ganha nova vida com festas populares, eventos culturais e atividades ao ar livre. As margens fluviais tornam-se pontos de lazer e convívio, com espaços próprios para piqueniques e banhos de sol.

Quem procura aventura, tranquilidade, cultura ou natureza, Constância oferece tudo isso - com um encanto único e uma hospitalidade calorosa. Para uma escapadinha ou férias prolongadas, venha conhecer esta vila mágica onde o tempo parece abrandar cada passo é uma nova descoberta. Constância espera por si.