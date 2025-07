Quinta da Lagoalva - Melhor enoturismo da região dos vinhos do Tejo

A Quinta da Lagoalva é hoje um dos destinos de enoturismo mais completos e distintivos da região do Tejo. Situada numa propriedade histórica junto ao rio, foi distinguida em 2025 com o prémio de Melhor Enoturismo da Região dos Vinhos do Tejo, reconhecimento que valida o seu compromisso com a autenticidade, a qualidade e a diversidade de experiências.

O percurso turístico começa no núcleo central da quinta, com visitas guiadas à Capela de São Pedro — onde também é possível celebrar casamentos —, ao museu com a coleção privada de carros de cavalos, às cavalariças e à adega.

A experiência estende-se por toda a propriedade, com passeios de charrete entre vinhas, olivais centenários e sobreirais, ou caminhadas até ao observatório de aves no Paul da Lagoalva, para atividades várias de observação da biodiversidade.

As provas de vinho, os workshops de enologia e os almoços vínicos no Palácio da Lagoalva, com um dos proprietários da família, oferecem momentos exclusivos e memoráveis.

Contam com uma equipa jovem, experiente e apaixonada pelo vinho e pelo Enoturismo, pronta para receber cada visitante com entusiasmo e partilhar tudo o que torna a Quinta da Lagoalva única.

A excelência dos vinhos é assegurada por Pedro Pinhão, Enólogo do Ano 2025 na região dos Vinhos do Tejo, cuja visão reforça a ligação entre tradição, inovação e respeito pelo terroir. A sustentabilidade está no centro da estratégia da Lagoalva, com práticas agrícolas responsáveis, preservação ambiental e a produção do seu primeiro vinho biológico.

Para além do Enoturismo, a quinta mantém a produção de azeite virgem extra, culturas de cereais e a criação de cavalos puro-sangue Lusitano, num equilíbrio exemplar entre património, natureza e futuro.

* Texto da responsabilidade

da Quinta da Lagoalva