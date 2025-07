O Refúgio da Quinta Nere Maitia, agro-turismo no Vale de Santarém, para quem procura o sossego da natureza.

Refúgio da Quinta Nere Maitia é um espaço imperdível no Ribatejo que convida a relaxar e recarregar baterias - foto DR

Um Verão diferente no Centro de Portugal

Viver e promover o Centro de Portugal é um privilégio e a nossa missão da Quinta Nere Matia

O refúgio conta com uma localização ímpar e estratégica no Vale de Santarém, estando a menos de uma hora de Lisboa e das praias da costa oeste.

Este Verão deixe-se envolver pelo sossego da natureza, recarregando baterias neste agroturismo. Relaxe ao sol ou desfrute de momentos sossegados junto da piscina natural. A equipa não descura qualquer detalhe no que diz respeito a estadias práticas e de conforto.

Os 10 ‘bungalows’ estão prontos para o receber e ser a sua segunda casa este Verão.