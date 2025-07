Azambuja: para viver, visitar e investir

O concelho de Azambuja, situado na margem norte do Tejo e a apenas 30 minutos de Lisboa, conjuga como poucos a tranquilidade da paisagem ribatejana com a proximidade estratégica aos principais centros urbanos do país. A excelente rede de acessos — tanto de carro como de comboio — permite uma ligação fácil, cómoda e rápida à capital, factor decisivo para quem procura qualidade de vida sem abdicar da mobilidade e da centralidade.

Composto por sete freguesias, Azambuja é um território onde a ruralidade convive com a modernidade. As tradições agrícolas e o ambiente de vila preservam um ritmo de vida mais sereno, ao mesmo tempo que zonas de expansão urbana, núcleos industriais e centros logísticos albergam empresas de referência nacional e internacional, sobretudo nas áreas da logística, agroalimentar e indústria. Esta diversidade tem contribuído de forma decisiva para a criação de emprego, o fortalecimento do tecido económico e a fixação de população.

No plano cultural e turístico, Azambuja destaca-se por uma programação vibrante e descentralizada, que valoriza o património, a gastronomia e a identidade local. A Feira de Maio, símbolo maior da tradição tauromáquica ribatejana, e a ÁVINHO – Festa do Vinho e das Adegas, em Aveiras de Cima, são dois marcos incontornáveis do calendário regional.

Mas há muito mais para descobrir. De Julho a Setembro, o concelho transforma-se num palco de criatividade com o programa Artéria – Artes ao Vivo, que leva música, teatro, dança e performance a todas as freguesias, promovendo o acesso à cultura e o envolvimento das comunidades. Já em Outubro, os sabores ganham destaque com A Gula, uma iniciativa gastronómica que celebra o icónico Torricado e outros produtos locais nos restaurantes do concelho. A marca “Azambuja Terras do Torricado” dá vida às sete freguesias com um calendário recheado de iniciativas que celebram a gastronomia, a par com a tradição e a identidade cultural.

A ligação ao Tejo é outro dos grandes trunfos de Azambuja. A Rota dos Mouchões a bordo do varino Vala Real, convida à descoberta das pequenas ilhas do rio, da fauna e flora únicas e das tradições das comunidades Avieiras, num mergulho autêntico na natureza e na história. A paisagem ribeirinha, os trilhos entre vinhas e hortas, e a exuberante Mata das Virtudes oferecem experiências de ecoturismo e lazer ao ar livre, ideais para quem procura contacto com a natureza.

Azambuja é um concelho onde se vive bem, se visita com prazer e se investe com confiança. Um lugar onde se respira tranquilidade, com custos habitacionais acessíveis, serviços públicos em expansão, oportunidades de desenvolvimento e um ambiente seguro, familiar e acolhedor.

Escolher Azambuja é também escolher um território em movimento, que valoriza o seu passado, mas investe num futuro onde a tradição e a inovação caminham lado a lado, e onde cada freguesia conta uma história que vale a pena descobrir.