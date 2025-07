Grupo Rodoviária do Tejo tem a marca Rodopraias há mais de uma década

Com o objectivo de ligar as populações aos destinos de praia da região, proporcionando a oportunidade de desfrutar de um dia de praia por inteiro, sem preocupações, sem necessidade de condução, procura de estacionamento, entre outras condicionantes, Rodopraias é uma marca criada em 2013 que se mantém e que continua activa no seu propósito.

Neste ano de 2025, o serviço Rodopraias mantém a sua oferta habitual e já conhecida pelos utilizadores, aos domingos de 13 de Julho a 7 de Setembro, liga as localidades de Paço dos Negros, Benfica do Ribatejo, Almeirim, Foros de Benfica, Cortiçóis, Fazendas de Almeirim, Alpiarça e Santarém, à praia da Nazaré; aos sábados e domingos, de 28 de Junho a 07 de Setembro, liga as localidades de Riachos, Entroncamento, Meia Via e Torres Novas à mesma praia, Nazaré.

A venda destes bilhetes é realizada até às 18h00 de cada sexta-feira e conta com alguns pontos de venda que actuam como agentes - Agência Sol Viagens e Posto de Turismo de Almeirim, Pastelaria Pau de Canela em Alpiarça, Anselmo Branco Seguros em Benfica do Ribatejo, Café Falcato em Paço dos Negros; Café Heleno no Entroncamento, podendo também ser adquiridos nas bilheteiras dos terminais rodoviários de Santarém e de Torres Novas, respectivamente.

Para além do serviço Rodopraias, existem outros serviços locais específicos para dar resposta à procura e às necessidades das populações.

Em Santarém existe o serviço RodoSplash, que oferece viagens diárias (dias úteis) de 1 de Julho a 5 de Setembro para o Complexo Aquático de Santarém. Com oferta desde Lisboa, Rio Maior, Azambuja, Cartaxo, Alpiarça, Almeirim e Santarém a preços a partir de 14€ que incluem bilhete ida e volta, entrada no Parque e acesso livre-trânsito ao serviço Scalabus – Transportes urbanos de Santarém.

Na região do Médio Tejo, através da marca Meio, a empresa oferece serviços de ligação a destinos mais indicados para a época, dentro da região, como a Praia Fluvial do Agroal (dias úteis), piscinas municipais, parques naturais, castelos, museus, e ainda um serviço diário que liga Abrantes, Tomar e Fátima à praia da Nazaré.

Complementar a estes serviços e à oferta Rodopraias também disponível nas outras empresas do Grupo – RDO Rodoviária do Oeste e RDL Rodoviária do Lis, o Grupo Rodoviária do Tejo mantém a sua oferta de serviços urbanos e interurbanos de período não escolar, serviços de alugueres regulares e ocasionais, Turismo, Expressos e serviço internacional.

