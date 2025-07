Coruche: natureza, autenticidade e um verão para viver em pleno

Coruche é, por excelência, um território que combina natureza, cultura e bem-estar. Neste verão, a vila ribatejana volta a afirmar-se como destino privilegiado para quem procura autenticidade, tranquilidade e uma ligação verdadeira ao território e às suas gentes.

Localizada no distrito de Santarém e às portas de Lisboa, Coruche é conhecida como a Capital Mundial da Cortiça. Envolvida por paisagens de montado, lezíria e pelo rio Sorraia, esta vila oferece cenários naturais de beleza rara e uma qualidade de vida que se sente ao ritmo de cada caminhada, cada refeição, cada mergulho.

O Centro Histórico, com a sua Rua Direita, os edifícios em ferro forjado, o pelourinho, os Paços do Concelho, as igrejas e o miradouro do castelo, é um convite a descobrir uma identidade arquitectónica e cultural preservada. O Museu Municipal de Coruche e os seus núcleos, como o Núcleo Rural e a Escola Museu Salgueiro Maia, dão corpo à história viva de um concelho que sabe valorizar as suas raízes, com as exposições permanentes e temporárias.

Mas é também no lazer ao ar livre que Coruche se destaca. Com a chegada do calor, ganham vida espaços como a Praia Fluvial do Sorraia, no coração da vila, onde a sombra das árvores e a frescura do rio convidam ao descanso e à partilha em família. As Piscinas Municipais, com zonas verdes e ambiente acolhedor, são outra opção de excelência para quem procura momentos refrescantes em segurança.

A gastronomia local é um verdadeiro postal de sabores. Das Sopas de Carne, do Comer de Carne aos pratos dos Sabores do Toiro Bravo, cada refeição é uma experiência ligada à tradição, ao trabalho no campo, ao tempo das colheitas e das festas. É à mesa que celebramos as nossas origens — com generosidade e orgulho.

E porque tradição também é festa, de 6 a 18 de Agosto, Coruche celebra as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. Um evento maior que combina devoção, cultura e animação, com concertos de grandes nomes da música nacional, tradições tauromáquicas, folclore, procissão e momentos de encontro com a diáspora coruchense.

Este é o compromisso: oferecer a quem visita Coruche um destino onde se vive bem. Um território que acolhe, surpreende e convida a voltar. Coruche é isso mesmo — um lugar onde cada Verão se transforma em memória.