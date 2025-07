Salvaterra de Magos: destino de férias da Corte portuguesa que agora pode ser seu

No coração do Ribatejo, o concelho de Salvaterra de Magos tem a localização perfeita para ser o seu próximo destino de férias ou de lazer. A 35 minutos de Lisboa, fica o concelho que durante décadas foi destino de férias da corte portuguesa e que agora poderá ser o seu.

Da marcante presença da Corte em terras de Salvaterra, destacam-se as obrigatórias visitas à Falcoaria Real e à Capela Real. A falcoaria viu em 2016 o seu legado ser reconhecido pela Unesco como património imaterial da humanidade em Portugal, sendo a Falcoaria Real o seu expoente máximo, numa prática que vem do século XVIII aos nossos dias. Além da exposição e contextualização histórica, na sua visita terá também contacto com as três dezenas de aves que integram o espólio vivo, tratadas com a mestria dos seus falcoeiros, que o brindarão com uma demonstração de voo em céu aberto.

O Tejo guia-nos até outro ponto de interesse do concelho: a aldeia piscatória do Escaroupim. Fundada por pescadores avieiros oriundos da Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, a aldeia tem uma identidade própria patente nas construções palafíticas pintadas de cores vivas e nas próprias embarcações tradicionais com que pescam no rio. Para conhecer como viviam estes pescadores poderá visitar a Casa Tradicional Avieira e o Museu Escaroupim e o Rio e aproveite também para dar um passeio de barco.

Descubra a Mata Nacional do Escaroupim, de onde saem as folhas de eucalipto que diariamente alimentam os koalas do Jardim Zoológico de Lisboa. A fazer a ligação em Muge ao concelho vizinho do Cartaxo, encontrará sobre o Tejo uma das últimas obras da monarquia portuguesa, a Ponte Rainha Dona Amélia, inaugurada em 1904.

Outra das preciosidades do concelho é a vila de Glória do Ribatejo, com um património cultural riquíssimo e de uma beleza singular, patente na etnografia e tradições locais. Na sua visita não deixe de visitar o Centro de Documentação e Estudos Etnográficos e o Museu Etnográfico de Glória do Ribatejo onde descobrirá a preciosidade da arte de pormenor dos bordados glorianos, classificados no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. O Espaço Jackson deverá também constar na sua agenda, assim como o Mercado de Cultura em Marinhais. Espaços ao serviço da cultura e das comunidades locais, com grande destaque para o Museu do Concelho, localizado junto ao Cais da Vala Real, em Salvaterra de Magos.

O parque infantil e de lazer do Granho, com a suas múltiplas valências, espera também a sua visita junto à igreja da localidade, assim como a Barragem de Magos que se caracteriza num magnífico espaço de fruição da natureza junto a Foros de Salvaterra.

Da lezíria do Tejo à charneca, o concelho de Salvaterra de Magos aguarda a sua visita!.