Seis dias de festa em Marinhais em honra de São Miguel Arcanjo

As Festas de Marinhais vão decorrer de 30 de Julho a 4 de Agosto com concertos com Quim Barreiros, David Antunes, Ana Malhoa, D.A.M.A, Sai do Chão, Neiva e muitos mais. O programa inclui ainda bailes, DJs, fogo de artifício, bandas filarmónicas, desfiles e espaços jovens com festas temáticas. A entrada é livre no Recinto da Comissão de Festas.

Para a noite de quinta-feira, 31 de Julho, está agendado o desfile de abertura da Igreja São Miguel Arcanjo até ao recinto; abertura de exposições, artesanato, empresas e colectividades. Actuam os ranchos de Fazendas de Almeirim, “Os Avieiros do Escaroupim” e “Os Lusitanos” de Marinhais. Sexta-feira há sardinhada às 21h30 e o espectáculo de tributo a Ivete Sangalo com Sai do Chão. Sábado destaque para o passeio de motas com o apoio do Núcleo Motantiqua, Moto Club de Marinhais e Amigos 2 Rodas de Marinhais, e o Rally Tascas com início na Repsol. À noite actuam os grupos de dança O Batuque, Dream Dancing e MC Company, seguidos do concerto de David Antunes, fogo de artifício, concerto com Ana Malhoa e o habitual baile diário, assim como abertura do Espaço Jovem.

Domingo destacam-se as celebrações religiosas ao final da tarde, com missa solene, procissão em honra de S. Miguel Arcanjo e desfile de fogaças e leilão. À noite sobe ao palco Quim Barreiros e realiza-se o espectáculo com Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. Segunda-feira, 4 de Agosto, há cavalhadas, vacada, actuação do grupo de dança AJ Dance Crew, baile com o Duo Jorge Paulo e Susana e o espectáculo do grupo D.A.M.A. Segue-se a Festa da Espuma no Espaço Jovem e a entrega da bandeira à nova comissão às 02h00. As Festas de Marinhais tiveram início na década de 1920 e são realizadas no fim de semana do primeiro domingo de Agosto, em homenagem a São Miguel Arcanjo. A entrada nas festas é gratuita, sendo estas financiadas através de donativos, eventos organizados pela comissão e receitas de publicidade. São Miguel Arcanjo é o chefe supremo do exército celestial, dos anjos que são fiéis a Deus. É conhecido também como o Arcanjo da justiça e Arcanjo do arrependimento e o grande combatente e vencedor das forças do mal. O seu nome é citado três vezes nas Sagradas Escrituras. O culto a São Miguel Arcanjo está presente na Igreja desde os primórdios.