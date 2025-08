Casas do Gótico promove novo empreendimento em Santarém

A Casas do Gótico, agência imobiliária no mercado desde 2006, em conjunto com a TM Construções e um investidor, está a promover o empreendimento no Cerco de São Lázaro, no centro da cidade de Santarém. O projecto consiste na reestruturação e dignificação do espaço, que conta com muita história e que infelizmente tem vindo a estar cada vez mais degradado.

Já se iniciou a demolição de algumas estruturas, como as antigas oficinas da Ford, e a construção do primeiro de vários prédios já se encontra em curso. Todos os blocos de apartamentos vão contar com um design sofisticado e funcional, que prioriza as áreas sociais, com cozinhas totalmente equipadas, ar condicionado, bomba de calor, leds, estores eléctricos e domótica, que garantem o máximo desempenho térmico.

O prédio actualmente em construção conta com três pisos, cada um com três fracções, sendo assim composto por nove fracções de tipologia T2 e T3, de gama alta e áreas bastante generosas, até cerca de 250m2 de área bruta, e com estacionamento fechado, alguns deles com lugar para duas viaturas.

Além da construção de habitação, também vai ser criado, no ambiente envolvente, um jardim e um pequeno museu a retratar a história do Cerco, de modo a dar uma nova vida ao espaço, tornando-o lúdico e agradável, não só para quem lá vier a habitar, mas também para a população e visitantes de Santarém.

Segundo Rita Sousa, directora comercial da Casas do Gótico, este é um projecto que trará bastante valor à cidade, e que além disso está bem localizado no coração da cidade, próximo de todos os serviços essenciais, como locais de comércio, transportes, desporto, saúde, lazer, restauração e educação.