O poder transformador das cooperativas de habitação

Num país onde o acesso à habitação se tornou um problema estrutural, especialmente para a classe média, começam a surgir soluções que rompem com os modelos tradicionais do mercado.

As cooperativas de habitação estão a ganhar força como uma alternativa justa, transparente e financeiramente acessível. E em Portugal, duas novas cooperativas - Coop.Abidis, em Santarém, e Coop.Abitorres, em Torres Vedras - estão a mostrar como este modelo pode ser transformador.

Criadas por dois empreendedores com vasta experiência nos sectores da banca e da construção civil, estas cooperativas nasceram com um objectivo claro: proporcionar habitação de qualidade a preços justos, através de um modelo colaborativo, sem fins lucrativos e com gestão participativa.

A lógica é simples, mas poderosa. Numa cooperativa, os futuros moradores organizam-se numa entidade legal que adquire os terrenos, lança o projecto, contrata os serviços e gere todo o processo de construção. Em vez de comprar uma casa a uma empresa promotora com fins lucrativos, os cooperantes constroem as suas próprias casas, ao preço de custo, com total transparência.

Coop.Abidis e Coop.Abitorres: dois projetos, uma mesma missão

A Coop.Abidis, sedeada em Santarém, está a desenvolver um projecto com 114 apartamentos, pensado para famílias da classe média que procuram habitação acessível sem abdicar de conforto e qualidade e que sejam eficientes energeticamente.

A Coop.Abitorres, em Torres Vedras, avança com 60 apartamentos, integrados na mesma filosofia de habitações para famílias da classe média que procuram habitação acessível sem abdicar de conforto, qualidade e que sejam eficientes energeticamente.

Ambas as cooperativas foram criadas com o apoio dos fundadores da GreenDwell, empresa especializada em construção inovadora e sustentável, que funciona como parceira nas cooperativas e responsável pela execução dos edifícios.

Vantagens claras para quem quer sair do ciclo da renda ou do crédito sufocante

Fazer parte de uma cooperativa de habitação traz vantagens evidentes:

1 - Redução significativa no custo da casa — em média, os cooperantes pagam menos 25 a 30% do que pagariam no mercado tradicional, uma diferença que pode representar dezenas de milhares de euros por família;

2 - Participação activa nas decisões — os cooperantes acompanham todas as fases do processo e têm poder de voto nas assembleias.

Total transparência e controlo de custos — sem margens de lucro ou intermediários especulativos;

3 - Construção com qualidade técnica e eficiência energética, graças à parceria com a GreenDwell, que utiliza soluções como estruturas pré-fabricadas, construção "seca" e produção de energia fotovoltaica para reduzir prazos, custos e consumos futuros.

O nome GreenDwell reflecte essa missão de desenvolver soluções mais acessíveis, eficientes e sustentáveis. “Green” simboliza o compromisso com a sustentabilidade ambiental, e “Dwell” representa o ato de habitar. Juntas, estas ideias traduzem uma visão de futuro: viver com qualidade e consciência ambiental, a custos controlados.