Sublimérito é uma empresa de projectos que quer fazer parte das soluções

A Sublimérito - Projectos e Consultadoria, Ldª presta serviços de projectos arquitectura, engenharia (em todas as áreas desde estabilidade, águas, esgotos, térmica, acústica, electricidade, telecomunicações, gás, segurança contra riscos de incêndios, ventilação e ar condicionado), fiscalização de obras, certificação energética, medidas de autoprotecção, avaliação imobiliária, coordenação, revisão e optimização de projectos, para clientes públicos e privados e em projectos de qualquer escala.

Sediada em Rio Maior, tem como proprietário Pedro Xavier Martins, engenheiro civil sénior e perito avaliador, e actua em todo o país, sendo responsável pela construção de um elevado número de moradias, prédios, arruamentos, arranjos exteriores e infra-estruturas urbanas, centros escolares, cineteatros, lares, centros de dia, creches, polidesportivos, quartéis de bombeiros, pavilhões multiusos, parques de campismo, parques de estacionamento, fábricas, entre outras.

Com a Sublimérito é possível tratar dentro da mesma entidade todas as áreas de um projecto, desde o conceito, aos projectos de arquitectura e engenharia, licenciamento, projectos de execução, até à fiscalização das obras e acompanhamento em termos de licenciamento, com projectos devidamente coordenados e compatibilizados entre si.

A possibilidade de poder tratar tudo dentro da mesma empresa, com um coordenador com provas dadas no mercado, permite melhorar a qualidade dos projectos desenvolvidos, uma vez que a Sublimérito alia os conhecimentos de projecto aos conhecimentos de obra, optimizando o resultado final, tanto em obras públicas como privadas.

A Sublimérito actua mais na região entre Leiria e Setúbal, mas tem projectos desenvolvidos por todo o país, desde Ponte da Barca, onde fez projectos para um centro escolar, a Lagos, onde fez os projectos para um lar de idosos, bem como a nível internacional, nomeadamente Cazaquistão, Azerbaijão, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique.

Com base na sua experiência, Pedro Xavier Martins, refere diversas lacunas na legislação para o sector. “Baseia-se muito na responsabilização dos técnicos e numa fiscalização posterior, podendo levar ao surgimento de demasiados processos nos tribunais. No nosso caso concreto pouco muda, mas é muito difícil explicar certas situações a clientes e parceiros, pois ficaram com uma percepção diferente do que realmente é a realidade”, explica.

Sobre constrangimentos à actividade, o gerente refere a diferença de procedimentos entre autarquias. “Apesar da portaria 71-A do ano passado, feita com o intuito de uniformizar os procedimentos entre câmaras municipais, cujas exigências são bastante dispares, o que se verifica, é que na generalidade delas já se encontra a adaptar de novo a legislação aos seus procedimentos, pelo que a alteração nada veio acrescentar, antes pelo contrário, pois coloca o ónus da responsabilidade sobre os técnicos, quando temos uma cultura latina. Penso que é uma questão de tempo até sair nova revisão”, sublinha.