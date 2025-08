Vomera Building Solutions reforça posição de destaque no sector da engenharia e construção

A Vomera Building Solutions tem vindo a consolidar-se como uma referência no panorama nacional da engenharia e construção, protagonizando um percurso notável de crescimento sustentado desde a sua fundação.

Com uma estratégia bem delineada e uma execução consistente, a empresa tem registado a duplicação consecutiva do seu volume de facturação ano após ano um feito raro que sublinha a robustez dos seus fundamentos operacionais.

Actualmente, a Vomera gere uma carteira de obras com um valor global aproximado de 70 milhões de euros, distribuída entre projectos públicos e privados. Paralelamente, encontra--se em fase avançada de negociação de novos contratos, cujo valor poderá representar um acréscimo de cerca de 55 milhões de euros.

Para o exercício em curso, a estimativa de facturação ronda os 25 milhões de euros, confirmando, uma vez mais, a duplicação do volume de negócios face ao período homólogo.

Com uma equipa de 195 colaboradores directos, a empresa tem vindo a investir fortemente na valorização dos seus recursos humanos, nomeadamente através da melhoria contínua das condições de trabalho.

Um dos marcos mais significativos nesta trajectória foi a aquisição de novas instalações, que irão acolher a futura sede do grupo Vomera.

Um passo estratégico rumo à centralização, modernização e reforço da sua estrutura organizacional.

No plano internacional, a Vomera prossegue a sua estratégia de expansão em mercados considerados prioritários, com presença consolidada em Angola e Cabo Verde. Paralelamente, encontra-se a analisar oportunidades noutros mercados internacionais, reforçando o seu compromisso com um crescimento global sustentado e com impacto real nas economias onde venha a operar.