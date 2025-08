Com profissionais experientes a Beniteca é essencial na área da climatização

A Beniteca - Ambiente e Infraestruturas Ldª é uma empresa com especialização na área da Climatização/AVAC (ventilação, ar condicionado, piso radiante, aquecimento central, bombas de calor, VFR, Chillers e UTAS), canalização, redes de incêndio e energia solar. Actua na área da construção e manutenção, trabalha com várias empresas e também com o cliente final.

Com sede na Zona Industral das Lamas, em Mação, tem mais de duas dezenas de técnicos credenciados e com diferentes valências para realizar os trabalhos solicitados pelos clientes. Completa as suas equipas operacionais com quadros superiores especialistas nas diversas áreas, desde o projecto, planeamento de obra, acompanhamento e pós-venda.

A Beniteca foi fundada a 2 de Agosto de 2024 pelo seu actual director-geral, Hugo Silva . “Muito antes de ser gestor fui técnico de AVAC, ou seja, conheço a técnica antes da teoria. A área da climatização sempre foi muito interessante para mim até porque, percebi na altura, que Portugal ainda era muito carente em termos energéticos e na qualidade do ar dos espaços fechados. Assim, detectei uma oportunidade de negócio o que me fez procurar desenvolver o meu conhecimento na área”.

Para minimizar a falta de mão-de-obra, a estratégia tem sido valorizar os elementos da equipa. “Desde o primeiro dia que nos preocupamos em tornar a Beniteca numa empresa onde as pessoas gostem de estar e trabalhar, com condições de trabalho, formação, respeito e bom ambiente. Queremos dar aos nossos colaboradores as condições que permitam desenvolver o seu trabalho no dia-a-dia. E também formamos novos técnicos para que possamos responder às necessidades do mercado”, sublinha o responsável.

A falta de apoios para novos investimentos e a demora nas respostas a esse nível são alguns dos problemas que a Beniteca enfrenta. Sobre a evolução do mercado e os factores a que também deve ser dada atenção, refere o IVA.

“O IVA a 6% devia continuar nos equipamentos de climatização. O nosso país ainda tem muita construção antiga que energeticamente não está preparada para manter o bem-estar dentro de uma casa ou em outra tipologia de edifício. Temos muitos clientes finais que solicitam um equipamento de ar condicionado, porque não conseguem dormir com as altas ou baixas temperaturas, consoante a estação do ano. Um equipamento de climatização não deveria ser considerado um luxo, mas sim um bem essencial”.