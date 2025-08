LAC promete comprometimento na concretização dos desejos e sonhos de cada cliente

A LAC remodelação e pinturas em geral, realiza todos os tipos de trabalhos na área da construção civil, tendo também no seu portfólio projectos de construções de raiz e tem sido um exemplo de como o trabalho bem executado pode gerar satisfação plena aos clientes.

Tendo uma forte base de clientes empresas gestoras de condomínios, a LAC, na sua maioria, possui clientes particulares. “As pessoas reparam na nossa qualidade e no serviço diferenciador, assim recomendam-nos, o que é um orgulho para nós, pois a maioria dos nossos clientes são indicados por familiares, amigos e vizinhos, o famoso “passa a palavra”, que só acontece quando o serviço é realmente de qualidade.”

“Queremos fazer parte dos sonhos das pessoas da melhor maneira possível, o nosso trabalho não é apenas algo físico, é também gerador de memórias afectivas”, refere o proprietário.

“Sempre trabalhei na área da construção, a pintura foi o meu ponto de partida e desde então fui progredindo e aprendi tudo o que sei hoje. Vim para Portugal em 2018, enviado como missionário evangélico pela Igreja Assembleia de Deus de Copacabana, tendo como pastor presidente Samuel Simões Loureiro, e onde congrego até hoje no Entroncamento sendo pastor. Porém, graças a Deus não deixei de exercer a minha profissão. Foi então que comecei a trabalhar na área da pintura por conta de outrém, para me familiarizar e perceber melhor como estava a funcionar este ramo na zona onde vivo, o que foi muito importante para em 2022 nascer oficialmente a LAC Remodelação e Pinturas em geral, com um objectivo sempre claro e estabelecido: oferecer os melhores serviços e experiências aos clientes”, refere Luiz António da Conceição.

Hoje, a empresa conta com oito colaboradores fixos e outros tantos em regime de colaboração pontual. “Para tudo correr bem, não renunciamos ao respeito, confiança, boa remuneração e valorização dos colaboradores, “trabalhar bem e com profissionalismo é importante, mas ser uma boa pessoa também é critério de contratação. Já contratámos pessoas que não tinham experiência, mas com formação e força de vontade, hoje destacam-se nas suas áreas de actuação”, sublinha o empresário.

Um dos nossos elementos mais diferenciadores está no uso da técnica de pintura exterior com uso de rapel, sem a necessidade de andaimes, o que garante um menor tempo de execução, e maior praticidade e qualidade.

“O gosto de construir sonhos”, é mais que um slogan, é uma missão. A frase que acompanha a empresa resume a alma do projecto, cada obra é feita como se fosse a primeira, cada cliente é único e especial.