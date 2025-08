Muito mais do que vender casas, construo resultados com estratégia, rigor e dedicação.

Porque vender bem é uma arte que exige mais do que colocar um imóvel no mercado.

O meu trabalho como consultora imobiliária vai muito além da simples colocação de uma casa à venda. Acompanho cada cliente de forma próxima e dedicada, garantindo um serviço completo, transparente e sem complicações.

Trato de toda a documentação necessária como: certificado energético, certidões, registos e outros documentos legais. O objectivo é simples: libertar o cliente de preocupações e assegurar uma transacção tranquila, segura e eficiente.

Cada imóvel é analisado com um estudo comparativo de mercado rigoroso, que permite definir o melhor preço e o posicionamento mais competitivo.

A valorização visual é também uma prioridade, com fotografia e vídeo profissional que destacam os pontos fortes da propriedade com sofisticação e detalhe.

A visibilidade certa faz toda a diferença, e é por isso que utilizo ferramentas de publicidade verdadeiramente diferenciadoras:

- Spot do imóvel na SIC Notícias; - Presença nos aviões da TAP Air Portugal;

- Montra de destaque na Avenida de Roma;

- Campanhas digitais segmentadas que posicionam o imóvel perante milhares de potenciais compradores e investidores, nacionais e internacionais.

Trabalho todos os dias com o compromisso de alcançar os melhores resultados para quem confia em mim. Porque vender um imóvel não é apenas fechar um negócio, é criar valor com estratégia, confiança e excelência.