Festas de Vialonga com novidades sobre rodas e muita música

A Junta de Freguesia de Vialonga volta a organizar, entre os dias 14 e 17 de Agosto, mais uma edição das festas em honra de Nossa Senhora da Assunção. Este ano participam na festa treze colectividades da vila e quatro particulares, que estarão nas tasquinhas a vender os seus petiscos e bebidas, além de trinta e oito artesãos que irão expor os seus artigos.

A O MIRANTE, o presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, afirma que, durante a festa, os elementos do executivo e os funcionários da junta estarão a trabalhar em prol da população e dos visitantes, sendo esperada uma média de três mil pessoas por dia. O autarca recorda ainda que o movimento associativo não paga nada para participar na festa, sendo esse encargo suportado pela junta para ajudar as colectividades a fazer face às suas actividades anuais.

Este ano, a novidade vai para o passeio de camiões pelas ruas da vila, no dia 16 de Agosto, pelas 18h30. São esperados cerca de setenta camiões em desfile, numa ideia que partiu de duas esposas de camionistas. Quanto aos concertos, tal como nos anos anteriores, estes serão divididos por dois palcos. O palco junto à igreja receberá as actuações dos grupos da terra, como o Grupo de Cantares da ABEIV, o grupo coral da ARPIV, o coro do Parque Residencial, o grupo de batuques da Associação dos Africanos do Concelho de Vila Franca de Xira e ainda uma noite de fados.

Já o palco do Mercado do Levante, o maior, terá actuações de nomes como Rodrigo Marinho e os Bitband, Hybrid Park (tributo a Linkin Park), Toy e a sua banda, Milito Freire, Toy Cascão, Duarte Figueiredo e Maninho com banda. O mesmo palco receberá, no final dos concertos, a actuação dos DJs Olavo e Kiky Tavares. “Temos uma boa parceria com a GNR e os bombeiros e o dispositivo de segurança está garantido. Dez minutos antes do final dos concertos e actuações, os bares encerram e as pessoas começam a dispersar”, explica João Tremoço.

A festa mantém uma forte componente religiosa com a solenidade litúrgica da Assunção de Maria, cuja origem remonta praticamente ao início da Igreja Católica. É por isso que a procissão, que tem lugar no dia 15 de Agosto, em honra de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da terra, constitui o momento mais solene das festas e um dos que mais público reúne todos os anos. Desta feita, a procissão será acompanhada pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal.

Destaque ainda para a exposição de fotografia “Outros Palcos”, de Jaime Carita, que estará patente durante a festa no Salão Nobre da Junta, com inauguração marcada para as 19h00 de 14 de Agosto.