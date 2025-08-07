Onze dias de festa em Coruche celebram Nossa Senhora do Castelo e a identidade ribatejana

Coruche vai receber, de 6 a 18 de Agosto, as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, um dos eventos mais marcantes do calendário religioso, cultural e identitário da região, que volta a juntar residentes, emigrantes e visitantes num ambiente de emoção, pertença e celebração. As festividades começam com as tradicionais novenas na Ermida de Nossa Senhora do Castelo, entre 6 e 13 de Agosto, e com a realização do Tríduo Solene, com a participação do Padre Rui Cantarilho, do Grupo Coral de São João Baptista e da Sociedade Instrução Coruchense.

O Dia do Fogo, a 14 de Agosto, marca o arranque oficial da vertente cultural e recreativa. O dia começa com a alvorada e a missa em acção de graças pela Batalha de Aljubarrota. A cerimónia oficial de abertura decorre no Parque do Sorraia, com largada de bezerras, dança, e culmina à noite com o tradicional fogo-de-artifício sobre o rio e o concerto de Miguel Gameiro & Pólo Norte.

A 15 de Agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, realiza-se a solene procissão em honra da padroeira, presidida pelo Arcebispo de Évora, com bênção dos lares e campos. A tarde será dedicada ao Festival Internacional de Folclore “António Neves”, com ranchos nacionais e de Espanha, e à noite sobem ao palco os grupos A.L.M.A. e Filhos da Terra.

As tradições tauromáquicas ganham destaque no Dia do Aficionado, a 16 de Agosto, com largadas, entrada de toiros, encierro e tourada à corda com capinhas açorianos. A música será garantida por Matias Damásio, RockTonight e pela Sociedade Instrução Coruchense. No feriado municipal de 17 de Agosto, celebra-se o Dia do Campino do Sorraia. O cortejo histórico e etnográfico, as homenagens e a tradicional corrida de toiros marcam o programa, que termina com os concertos de Neiva & Convidados e Rui Veloso.

A juventude assume o protagonismo no encerramento das festas, a 18 de Agosto, com provas de condução de cabrestos, picaria à vara larga, nova tourada à corda e os concertos de Dyana, DFB e Bárbara Tinoco. O fogo-de-artifício final está marcado para a 01h00 na frente ribeirinha.