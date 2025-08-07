Samora Correia preparada para receber milhares de visitantes durante a sua grande festa anual

Samora Correia volta a cumprir a tradição com as Festas em honra de Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora da Oliveira, organizadas pela ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia. O programa, que se estende de 14 a 18 de Agosto, alia a devoção religiosa à identidade ribatejana, num evento marcado pela força do associativismo local, pela cultura taurina e pela animação musical durante os cinco dias de festa.

As origens das festas remontam à devoção à Senhora de Guadalupe, mais antiga na vila, à qual se juntou, nos anos cinquenta, a imagem de Nossa Senhora da Oliveira, trazida pelo então pároco João Pires de Campos. Desde então, as figuras religiosas são veneradas nestes dias de celebração, com missas, procissões e momentos de recolhimento.

Mas Samora Correia é também conhecida como a capital do “toiro-toiro”, e essa designação faz-se sentir com força durante a festa. Haverá largadas de toiros todos os dias, entradas de toiros com campinos, provas de condução de cabrestos e outros momentos de exaltação da cultura tauromáquica, sempre com grande adesão popular. A componente tauromáquica é reforçada com a tradicional corrida de toiros, a 18 de Agosto, com a participação dos cavaleiros Sónia Matias, Filipe Gonçalves e João Moura Caetano.

Outro ponto alto é a tradicional noite da sardinha assada, em que são oferecidas milhares de sardinhas, pão e vinho, numa iniciativa que junta toda a comunidade e visitantes num ambiente de partilha e convívio. As festas são também marcadas pela forte participação do movimento associativo. São várias as tertúlias, colectividades, ranchos folclóricos e grupos culturais que colaboram na organização das actividades e que dão corpo a uma festa feita por e para toda a comunidade.

A programação musical promete animar as noites com nomes como R.A.Y.A., Miguel Azevedo, David Antunes, Red, Telmo Falcão e o tradicional baile com Bruno China. A música, aliada ao ambiente festivo, traz milhares de pessoas ao centro da cidade durante todos os dias do certame.

João Inácio “Janica” é o campino homenageado

A componente tauromáquica das festas homenageia anualmente um campino que represente os valores da identidade rural e da vida ligada ao campo. A ARCAS escolheu João Inácio “Janica” como o homenageado desta edição, figura que a organização diz representar “o verdadeiro espírito do campo e da lezíria ribatejana” e com uma forte paixão pelo seu ofício, representando em pleno a cultura e identidade do povo. A homenagem decorre no dia 16 de Agosto, apelidado “Dia do Campino” pela comissão, onde irão decorrer provas de perícia e perícia por parte dos campinos na picaria. O dia não termina sem a passagem de um toiro pela Avenida “O Século”, com a participação habitual de dezenas de campinos.