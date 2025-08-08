uma parceria com o Jornal Expresso
Amalui Residencial no Porto Alto é uma referência na região

ESPECIAL SAMORA CORREIA
Residencial Amalui recebeu em 2024 a medalha do Foral de Samora Correia - foto DR
Fundada por António Rocha tem localização privilegiada, ambiente acolhedor e parque de estacionamento privado.

A Amalui Residencial, no Porto Alto, junto à rotunda dos Campinos e Cabrestos é uma opção para quem procura um quarto para pernoitar, na zona Sul do Ribatejo, em ambiente acolhedor e familiar.
Com quartos de casal, duplos, triplos e um quádruplo num total de 16, todos com casa de banho privativa, ar condicionado, Sport TV, Wi-Fi e frigobar, está perto de restaurantes, pastelarias, supermercados e comércio regional. Tem estacionamento próprio, amplo e iluminado. Fundada por António Rocha há quase 50 anos e tendo na sua gestão, a filha do fundador, Luísa Rocha, a Amalui Residencial é uma referência na região e recebeu em 2024 a medalha do Foral de Samora Correia.

