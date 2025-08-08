uma parceria com o Jornal Expresso
Especiais | 08-08-2025 10:00

Jonh’s Pizza em Samora Correia há quatro anos, nas instalações das piscinas municipais

ESPECIAL SAMORA CORREIA
João Morais fundou a John's Pizza há quatro anos em Samora Correia - foto DR
João Morais começou por abrir a pizzaria numa quinta, no meio do campo, após três décadas em Londres.

O Jonh's Pizza, nas Piscinas Municipais da cidade de Samora Correia, celebrou o seu quarto aniversário a 1 de Julho. Propriedade de João Morais, que está ligado ao sector das pizzarias há três décadas, desde a altura em que emigrou para o Reino Unido, com 21 anos, e tem um menu bastante diversificado.
“As pizzas mais procuradas são a pizza brasileira, a pizza nata, a Jonh's Pizza, a meat party e a havaiana, embora de um modo geral todas se vendam muito bem, porque nós temos uma confecção muito diferente das outras pizzarias. Uma das diferenças é que a crosta das pizzas, se assim houver opção, é sempre recheada com vários tipos de queijos, onde também pode ser colocado fiambre ou bacon. E isso faz a diferença”, explica.
Outras diferenças das pizzas do Jonh’s Pizza, explica, reside na qualidade dos ingredientes. “A base fundamental para o sucesso das nossas pizzas está no segredo da massa e do molho de tomate e no facto de todos os alimentos que usamos serem frescos. Esse controlo de qualidade é feito por mim e pela minha esposa Olinda Morais, que é o meu braço direito no negócio”, explica.
E acentua a experiência ganha a trabalhar fora do país. “Outro motivo foi o ter trabalhado em grandes pizzarias em Londres, ter apreendido o ‘savoir faire’ de cada uma, é como se tivesse construído um puzzle, uma peça de cada uma foi o mote para o Jonh's Pizza”, recorda.
Sublinha ainda uma situação que lhe deu ânimo para se empenhar. “Quando vim para Portugal definitivamente, iniciei o Jonh's Pizza numa quinta, no meio do campo, e coloquei lá um módulo de fabrico, porque eu e a minha esposa temos um filho autista, com 10 anos na altura, que tinha de ser permanentemente acompanhado. Tínhamos entregas e felizmente tornei-me conhecido em pouco tempo. Estive lá 3 anos. Agora o nosso filho, com o auxílio de professores, auxiliares e a nossa ajuda, já tem a sua autonomia, o que nos permitiu abrir aqui nas piscinas”, partilha.
Quem trabalha na pizzaria, normalmente a tempo parcial, são jovens estudantes universitárias, a maioria das quais acompanha o Jonh's Pizza desde o início, tendo sido João Morais que lhes deu formação.
Além da Pizzaria em Samora Correia, João Morais tem uma rulote que faz eventos, principalmente na zona de Samora Correia e Porto Alto, e procura um espaço na zona de Castanheira do Ribatejo, Azambuja ou Carregado, para abrir uma nova pizzaria.

