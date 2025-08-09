uma parceria com o Jornal Expresso
10/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Especiais | 09-08-2025 21:00

Centro Terapêutico Equilíbrios para quem procura bem-estar generalizado

Centro Terapêutico Equilíbrios para quem procura bem-estar generalizado
ESPECIAL CORUCHE
Luísa Claro criou Centro Terapêutico Equilíbrios em Coruche - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Criado há um ano por Luísa Claro, em Coruche, desenvolve paralelamente um projecto autónomo de Empoderamento Social.

O Centro Terapêutico Equilíbrios, de Luísa Claro, com sede em Coruche, surgiu com o objectivo de colmatar a necessidade de um bem-estar generalizado a quem o procura.
Segundo Luísa Claro, o Centro disponibiliza o Método Terapêutico Equilíbrios em que o paciente é avaliado como um todo e são implementadas técnicas terapêuticas adequadas a cada caso, tendo em vista uma rápida melhoria do equilíbrio entre corpo, mente e espírito.
Como complemento terapêutico são recomendados os óleos essenciais equilíbrios, onde se aposta na pureza e na eficácia dos produtos.
Decorre no centro um projecto autónomo de Empoderamento Social, que pretende proporcionar a integração e a interacção numa rede de entreajuda social, que consiste em ter por perto alguém a quem, em momentos de necessidade, se pode pedir apoio e encorajamento.
“A formação é uma constante no Centro Terapêutico Equilíbrios, pois a qualificação dos serviços permite a evolução como seres humanos e como bons profissionais e assim ajudar mais e melhor quem procura os serviços”, sublinha Luísa Claro.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1728
    06-08-2025
    Capa Vale Tejo
    06-08-2025
    Caderno de Economia
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Ensino
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino