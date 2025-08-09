Centro Terapêutico Equilíbrios para quem procura bem-estar generalizado

O Centro Terapêutico Equilíbrios, de Luísa Claro, com sede em Coruche, surgiu com o objectivo de colmatar a necessidade de um bem-estar generalizado a quem o procura.

Segundo Luísa Claro, o Centro disponibiliza o Método Terapêutico Equilíbrios em que o paciente é avaliado como um todo e são implementadas técnicas terapêuticas adequadas a cada caso, tendo em vista uma rápida melhoria do equilíbrio entre corpo, mente e espírito.

Como complemento terapêutico são recomendados os óleos essenciais equilíbrios, onde se aposta na pureza e na eficácia dos produtos.

Decorre no centro um projecto autónomo de Empoderamento Social, que pretende proporcionar a integração e a interacção numa rede de entreajuda social, que consiste em ter por perto alguém a quem, em momentos de necessidade, se pode pedir apoio e encorajamento.

“A formação é uma constante no Centro Terapêutico Equilíbrios, pois a qualificação dos serviços permite a evolução como seres humanos e como bons profissionais e assim ajudar mais e melhor quem procura os serviços”, sublinha Luísa Claro.