“Coruche tem capacidades únicas ao nível do turismo, gastronomia e ensino qualificado”

A Alexandre Neves Consulting, Unipessoal Ldª, com sede em Coruche, desenvolve a sua actividade nas áreas da Consultoria Financeira de Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Criação de Empresas e Apoio à Contratação, Contabilidade Financeira e Fiscalidade.

Dedica-se, igualmente, à actividade de Formação e Apoio ao Estudo, preparação para exames nacionais e aluguer de salas com e/ou sem equipamento. Tendo-se especializado também em Projectos de Viabilidade Económica, Gestão de Tesouraria e Promoção e Internacionalização de Empresas.

Criada por Alexandre Miguel de Sousa Neves, que desempenha o cargo de Director Financeiro, tem clientes em Coruche, Salvaterra de Magos, Benavente e Lisboa e também no estrangeiro, nomeadamente na Europa e em países de economias emergentes.

“Somos rigorosos, disciplinados e proactivos, desempenhando um papel importante na sociedade através de apoios a Instituições sociais, desportivas e religiosas do concelho de Coruche e zonas limítrofes. A Responsabilidade Social faz parte do nosso ADN, trabalhamos em prol da satisfação plena dos nossos clientes através de um acompanhamento próximo, assim como todos os Stakeholders (banca, finanças, fornecedores e colaboradores).

Neste momento a empresa especializou-se em Ciência de Dados e está a colocar-se no mercado de Business Analysis, sendo o seu principal objectivo compreender como as empresas trabalham, promover análises e a determinação de caminhos para que as empresas atinjam o seu máximo potencial, ajudando-as a articular e a cumprir objectivos, a reconhecer e aproveitar oportunidades, ou identificar e superar desafios.

Tendo começado a trabalhar muito jovem, Alexandre Neves licenciou-se em Economia e fez uma pós-graduação em Gestão com Especialidade em Contabilidade. Foi professor durante cerca de 18 anos e, posteriormente, apostou na internacionalização da sua carreira, através da função de ‘Project Manager’ (Gestor de Projecto), numa importante empresa de IT (Tecnologias da Informação).

Os pais trabalhavam no sector da contabilidade. O empreendedorismo e a vontade de melhorar fizeram-no, segundo conta, apostar na criação de mais duas empresas, e hoje divide-se na gestão dos negócios e na formação.

O gestor cresceu, estudou e vive em Coruche desde que nasceu. Os pais, Mário e Natalina Maria Neves, são de uma aldeia denominada Rebocho e quando Alexandre casou foi viver para outra aldeia chamada Vila Nova da Erra, estando Coruche sempre presente na sua vida.

O gestor guia-se pelo Lema de que: “Um homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer”, como afirmou Charles Dickens.

“Qualquer pessoa, em algum momento da sua vida, pode encontrar uma oportunidade ou necessidade de criação de negócio. A capacidade de agarrar essa oportunidade e transformá-la num negócio lucrativo, depende de um conjunto de factores. É essencial que se perceba que todos na vida têm diferentes competências, motivações, motivos, realidades e características que lhes são inatas. Cabe, a cada um, trabalhar com o melhor de si para criar valor. Acresce que um empreendedor não deve ser um talentoso super-homem que reúna em si próprio todas as competências necessárias para o desenvolvimento de um projecto empresarial, ou que crie, desenvolva e consolide um negócio lucrativo sozinho. Resumindo, “foco e determinação”, refere.

Considera que as pequenas vilas do Sul do Distrito de Santarém, ainda não deram o salto ao nível da mentalidade. “Precisamos de pessoas que pensem mais além, porque sem essa mudança de visão, os projectos de crescimento e desenvolvimento, podem estagnar”, afirma. Considera Coruche uma vila segura e encantadora, com capacidades únicas ao nível do turismo e gastronomia e com um ensino qualificado, tanto ao nível profissional como académico.

Sobre a Festa de Nossa Senhora do Castelo, lembra que é uma altura de regresso anual de muitos que trabalham noutras terras, nomeadamente no estrangeiro. Considerando as vertentes, religiosa e pagã, diz que vive as duas porque é crente. Os princípios e valores que passamos aos nossos filhos assentam na fé e num modo de vida positivo, com foco no trabalho e no crescimento pessoal e profissional, sempre com sentido de humanidade e nos valores cristãos, visível na crença em Nossa Senhora, conclui.