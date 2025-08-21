Alpiagra convida a “Sentir o Ribatejo” numa edição que promove o património e os produtos da região

A 43ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça – Alpiagra – regressa, de 23 a 31 de Agosto, com um cartaz musical de luxo com grandes nomes nacionais e internacionais. Depois do sucesso alcançado em 2024, com milhares de visitantes, a maior feira do concelho de Alpiarça promete animar a vila com um programa diversificado que também inclui espectáculos dedicados à cultura popular e entrada livre para todos os visitantes.

Do cartaz musical da Alpiagra em 2025 fazem parte a banda Resistência, seguida por uma noite dedicada ao fado e à tradição, com os músicos Custódio Castelo e António Pinto Basto. A 25 de Agosto, a Orquestra Típica Scalabitana sobe ao palco e no dia seguinte é a vez de Nelson Freitas, seguido por Marisa Liz, vocalista da banda Amor Electro, que vai animar a noite do dia 27. No dia 28 de Agosto, sobe ao palco o grupo Wet Bed Gang, e a festa continua com os Calema no dia 29 e Diogo Piçarra no dia 30 de Agosto. O final da edição de 2025, a 31 de Agosto, está reservado para o tradicional Festival de Folclore, símbolo da identidade cultural local.

A 43ª edição da feira é composta por vários espaços destinados à comercialização de artesanato, doçaria, restauração, turismo, exposições, promoção de empresas e espaços de diversão. Há o Espaço da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, composto por um picadeiro e boxes de Cavalos, onde o visitante pode conhecer mais sobre a história da espécie e fazer baptismos a cavalo acompanhados pelos equitadores da reserva. No Pavilhão Comercial e Empresarial encontra-se uma exposição de empresas do concelho e da região, e a oferta das associações e IPSS do concelho. Estarão presentes cerca de 40 expositores de artesanato das mais diversas áreas. Há também um espaço EcoVida – Sustentável, dedicado aos visitantes mais novos, que incentiva ao respeito pelo Planeta e apela à correcta separação dos lixos e à compostagem. No Pavilhão da Terra Cultura e Sabores pretende-se dar a conhecer as empresas locais e da região cujo sector de actividade assenta na agricultura.

Sob o lema “Sinta o Ribatejo”, a 43ª edição da Alpiagra pretende reforçar a valorização das tradições locais, da gastronomia típica, das manifestações culturais e é uma montra das potencialidades económicas da região.