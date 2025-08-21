Festival da Sopa da Pedra com mais um palco para animar tasquinhas e dois dias temáticos

Os visitantes do Festival da Sopa da Pedra que jantem nas tasquinhas das associações vão este ano ter animação, antes dos espectáculos que ocorrem no palco principal para gastarem as calorias num pezinho de dança. A organização da Confraria Gastronómica de Almeirim montou um palco na praça das tasquinhas, para actuações tornando as refeições mais animadas. Este ano também vai haver pela primeira vez dois dias temáticos, uma experiência que no futuro pode ser alargada.

Já com uma maturidade de 11 anos, o festival, com entradas livres, vai manter os preços dos petiscos e pode haver a surpresa de a sopa da pedra ser mais barata no dia a ela dedicada, na sexta-feira, dia 29 de Agosto. No dia seguinte, sábado, é o dia da casta Fernão Pires, a que mais é produzida em Almeirim e que tem vindo a ser uma aposta em termos de vinhos monocasta. Nos quatro dias dos festejos, de 27 a 31 de Agosto, há muito para ver e provar no Parque da Tílias, com o cenário da praça de toiros de um lado e a maior adega cooperativa do país do outro.

O presidente (grão confrade) da Confraria Gastronómica de Almeirim, Luís Manso, refere que a criação destes dois dias temáticos tem por objectivo reforçar a promoção dos produtos, sendo que toda a sopa da pedra servida no local é certificada. A confraria está auditada e acreditada para fazer a sopa no local, sendo que as associações adquirem a sopa a restaurantes que estão certificados por uma entidade que faz auditorias quanto ao respeito da receita. Luís Manso sublinha que para cativar visitantes de outras zonas do país, a organização colocou painéis nas auto-estradas para desviar as pessoas para irem comer ao festival.

Para que a visita ao festival “seja uma experiência agradável”, como diz Luís Manso, o recinto vai além da gastronomia e serve também de mostra de actividades empresariais e de artesanato local e regional. Continua a haver um espaço de show cooking e todos os dias funciona uma quermesse gastronómica com produtos da região. A inauguração está marcada para as 18h00 de quarta-feira, 27 de Agosto, abrindo também o espaço para confrarias convidadas mostrarem os seus pratos no showcooking. No primeiro dia é a Confraria da Marmelada Branca de Odivelas, seguindo-se em cada dia a Confraria do Cultivo do Arroz de Estarreja, Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho, Confraria da Amadora e Confraria da Pateira de Fermentelos. No sábado há também um showcooking de mini chefes com a chefe Irene Pimenta.

O festival continua a prestar homenagem à chefe Filipa Vacondeus, uma das apoiantes desde a primeira hora do festival, e tem também como madrinha a chefe Irene Pimenta. Durante os cinco dias do festival há uma programação variada que vai do folclore à música dos DJ´s, sendo que a principal atracção é o cantor Toy, que actua na noite de quinta-feira. As marchas e a dança também fazem parte do programa, bem como um simulacro de acidente de viação.