Glória do Ribatejo celebra padroeira com quatro dias de festa e dinâmica associativa

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Glória decorrem entre 22 e 25 de Agosto, em Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos. As celebrações constituem o principal momento de fé, convívio e identidade da vila. A programação conta com o nomes alternativos em estreia na região, assim com a forte presença das associações locais, que emancipam o poderoso património etnográfico da vila. O recinto contará com tasquinhas de sabores típicos, artesanato, arraial e muita música, garantindo ambiente festivo e acolhedor para moradores e visitantes.

Na noite de 22 de Agosto, o arranque faz-se com actuações de entidades locais, com destaque para três ranchos folclóricos. A noite segue com a energia de The Pi, uma proposta jovem que promete pôr o público a dançar e a marcar o compasso da primeira noite. Segue-se, a 23 de Agosto, a irreverência do colectivo José Pinhal Post Mortem Experience, fenómeno cultural que transformou o repertório popular de José Pinhal em hino de celebração nocturna, unindo tradição e humor numa experiência contagiante, numa noite que culmina com o lançamento do emblemático fogo de artifício.

No dia 24 de Agosto, a festa atinge um dos seus pontos altos com a actuação de João Pedro Pais, nome maior da música portuguesa, cuja voz e canções atravessam gerações. Nessa mesma noite sobe também ao palco Omiri, projecto que revisita a música tradicional através da fusão com sonoridades contemporâneas, criando um espectáculo vibrante e profundamente ligado às raízes populares. O encerramento, a 25 de Agosto, fica a cargo de Cláudia Pascoal, artista que conquistou o público pela sua autenticidade e criatividade, e que promete uma despedida calorosa e inesquecível.

A história de Nossa Senhora da Glória

Nossa Senhora da Glória é, para os glorianos, símbolo de protecção e esperança. A sua história remonta à antiga lenda que o rei D. Pedro I em 1362, enquanto caçava na região que tem agora o nome de Glória do Ribatejo, caiu numa ravina e evocou o socorro da santa quando sentiu um felino aproximar-se. O milagre aconteceu e o animal afastou-se garantindo a salvaguarda do monarca, que num gesto de gratidão divina, mandou erguer a Igreja de Nossa Senhora da Glória, estrutura mais antiga da localidade e que acabou por baptizar a pitoresca vila. A estrutura foi sofrendo várias alterações ao longo dos anos mas manteve-se como pilar da comunidade que ali foi surgindo. Entre a devoção e a festa, a Glória do Ribatejo volta a abrir as portas da sua tradição, convidando moradores e visitantes a partilhar quatro dias de música, cultura e fé, sempre sob a protecção da sua padroeira.