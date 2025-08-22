Academia CLASS 20 é um espaço de aprendizagens múltiplas

A Academia CLASS 20, em Almeirim, com CATL e Centro de Estudos, destina-se a crianças com idades entre os 6 e os 14 anos, do 1º ao 8º ano de escolaridade, dispondo de espaços adequados à idade e aos vários ambientes (de estudo, de brincadeira, de convívio e de refeições), bem como de um conjunto de professores que, diariamente, as acolhem, apoiam, brincam e ajudam a estudar para todas as disciplinas.

Com o lema “Educar para a Vida”, a CLASS 20 acabou de receber o terceiro Selo Protector e Bandeira da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, confirmando o amor e a dedicação da sua equipa de profissionais, às crianças e às suas famílias.

Anabela Catalão, directora pedagógica da CLASS 20 resume o trabalho desenvolvido, da seguinte forma: “Acompanhamos, desafiamos e brincamos com as crianças quase 365 dias por ano. Pretendemos ser uma extensão da família. Acolhemo-los, meninos e largamo-los quase adultos”. Aqui, os desafios são imensos e diversos, mas a disciplina, o respeito, o amor e as regras são o denominador comum”.