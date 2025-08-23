uma parceria com o Jornal Expresso
Especiais | 23-08-2025 15:00

Multiopticas de Almeirim celebra aniversário

ESPECIAL SOPA DA PEDRA
Multiopticas de Almeirim assinala quatro anos com promoções para os clientes - foto DR
Loja da prestigiada marca, dá continuidade a uma tradição, ao assinalar o seu 4º ano na cidade com os seus clientes.

Para celebrar o seu 4º aniversário, a loja de Almeirim da Multiopticas, vai ter, em Setembro, ofertas e promoções para todos os seus clientes. Para a proprietária, Carla Dias Crispim, a relação de confiança estabelecida com a comunidade é motivo de satisfação e orgulho e deve ser realçada dia-a-dia, mas principalmente em datas especiais. “Confie a sua visão a uma equipa de profissionais dedicados, prontos para lhe oferecer os melhores cuidados e aconselhamento personalizado e aproveite o aniversário para fazer uma avaliação da sua visão e medir a tensão ocular”, é o convite que deixa. Com 25 anos de experiência no mercado, os proprietários têm também lojas Multiopticas em Torres Novas, Entroncamento, Tomar, Abrantes, Fátima e Ourém, onde os clientes encontram habitualmente as melhores ofertas ao melhor preço. “É um orgulho pertencer a esta equipa que coloca dedicação e bem estar em primeiro lugar. Nada é mais gratificante que ver um cliente sair a sentir-se bem”, diz Jorge Benito, consultor na Multiopticas de Almeirim.

