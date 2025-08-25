EG Técnico é especializada em reparação de equipamentos informáticos

A EG Técnico, empresa da área informática, revendedora oficial da Pedro Porto e agente autorizado da Winrest, PTCERT, SOFTPACK e SAM4S, completou 16 anos em Julho.

Criada por Eduardo Garcia e com sede na Rua dos Aliados, 13, Almeirim, dá assistência e repara computadores portáteis e fixos, plasmas, LCD, ups (fonte de alimentação ininterrupta), fotocopiadoras, impressoras, calculadoras e sistemas POS (Point of Sale) e Software para todas as actividades. Também comercializa todo o tipo de consumíveis, desde fitas, toners e tinteiros para impressoras, quer sejam originais, compatíveis e POS para Restauração, venda e aluguer, com ou sem programa, aluguer especial de POS para festas, para estar sempre legal.

Os computadores, nomeadamente portáteis, fichas dos transformadores, discos e ecrãs partidos são também alguns dos problemas que a empresa repara.