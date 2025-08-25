uma parceria com o Jornal Expresso
25/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
25-08-2025

Projecto para ciclovia entre Almeirim e Tapada

A Câmara de Almeirim já recebeu o projecto para a construção de uma ciclovia entre Almeirim e Tapada, na Estrada Nacional 114.

A Câmara de Almeirim já recebeu o projecto para a construção de uma ciclovia entre Almeirim e Tapada, na Estrada Nacional 114, elaborado pela AGP – Ambiente, Gestão e Projectos. A obra, que já tinha sido falada em 2019, não é fácil devido ao facto de haver zonas de escoamento de águas em situações de cheias, o que impede que as zonas que ladeiam a estrada, numa quota mais baixa, sejam aterradas. É por isso que o projecto sugere a construção de passadiços metálicos. O projecto prevê um investimento de 1,2 milhões de euros, mas ainda não há uma previsão sobre quando poderá avançar
O projecto, que pretende criar alternativas ao transporte motorizado e aumentar a segurança de ciclistas e peões, já que em grande parte do percurso de um total de cerca de três quilómetros e meio não há passeios, está desenhado para ser feito em duas fases. A primeira fase estende-se entre a saída da cidade e a vala real, numa extensão de 367 metros. A segunda tem 3.073 metros e vai desde a vala até à localidade de Tapada.
A obra contempla, além dos passadiços metálicos sobre as passagens hidráulicas, uma ponte sobre a vala real e o alargamento da plataforma com gabiões, permitindo a criação de refúgios para espécies animais. Na zona da Tapada a ciclovia será desdobrada em duas, uma para cada sentido, até à ponte D. Luís I, de modo a garantir maior segurança e fluidez na circulação.

